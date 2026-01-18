快訊

桃園市消防局大有分隊迎來一位新進隊員廖祥辰。圖：大有分隊提供

桃園市消防局大有分隊於昨(17)日迎來一位新進隊員廖祥辰。廖祥辰過去曾是田徑場上的運動選手，征戰多項全國及國際賽事。多年來在田徑場上磨練出的自律與不服輸的精神，讓他毅然選擇投身消防工作，期盼將自身向前衝的動力，化為守護市民安全的力量。

419403 302072479860460 100001731327147 769747 910123674 n 0
廖祥辰過去曾是田徑場上的運動選手，征戰多項全國及國際賽事。圖：大有分隊提供

身為國手的廖祥辰，曾入選2010年新加坡青年奧林匹克運動會儲備選手，並於100年全中運高男組勇奪400公尺接力冠軍、100公尺第四名，也多次代表雲林縣參加全國田徑錦標賽及全國運動會，並於2011年國際邀請賽中獲得400公尺接力季軍，運動成績亮眼。

S 77053959 0
因長期在工地第一線作業及督導，令廖祥辰深刻體會公共安全的重要性，也因此更加關注防火、防災與救援議題。圖：大有分隊提供

結束選手生涯後，廖祥辰投入營造產業，曾參與多項大型公共與產業建設，包括國立體育大學體育館公共安全設施改善工程、台大醫院舊館鍋爐室重組工程、國家運動訓練中心新宿舍餐廳工程，以及科技廠房與連鎖商店防火玻璃工程等。也因長期在工地第一線作業及督導，令其深刻體會公共安全的重要性，也因此更加關注防火、防災與救援議題。

廖祥辰表示，過去在工地時，常看到有因施工不慎或管理不當，造成火災或其他工安意外的新聞，也讓他萌生「想站在第一線守護他人」的念頭。經過深思熟慮後，他決定重新回到考場，投入消防特考，希望可以藉由自身能力及經歷，守護所有民眾生命財產的安全。

大有分隊長蘇翊瑄表示，消防工作除了體能與專業技能外，更需要具備高度紀律、團隊合作與臨場判斷能力。期盼廖祥辰未來能發揮運動員的堅韌精神，持續精進救災救護專業，為守護市民生命財產安全貢獻心力。

蘇翊瑄也表示，住警器能在火警初期發出聲響，協助民眾「提早偵知、及早逃生」。目前消防局仍有針對未裝設家庭持續提供補助，盼能藉此拋磚引玉，鼓勵市民在領取補助後，也能主動為家中的客廳、臥室等各空間添購裝設。蘇翊瑄呼籲，居家安全需要公私協力，透過自主完善裝設，才能確保生命財產安全萬無一失。

本文章來自《桃園電子報》。原文：田徑場、營造工程到救災第一線 桃消大有分隊新血廖祥辰跨域經驗守護公共安全

