影／拖吊車突然脫鉤 休旅車甩飛撞安全柱！車主未爆氣卻大讚員警

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導

國立宜蘭大學前昨天傍晚發生拖吊意外，一輛拖吊車吊起休旅車準備左轉時，拖吊的掛鉤突然脫鉤，休旅車甩飛撞上轉角的人行安全柱，造成車頭毀損；當時車主在買麵驚見愛車被撞壞，不但沒責怪，反而因員警的處理態度有禮、不焦躁且耐心說明，讓他感到舒服，「對宜蘭留下好印象」。

昨天周六，煕來攘往的宜蘭大學門口，人車流量相當多。根據目擊者及監視器畫面顯示，當時拖吊休旅車，從農權路往裡神農路口準備左轉，疑似吊鉤鬆脫，休旅車沒能轉成彎，而是撞上轉角的人行道安全柱，巨大「碰」撞聲，附近機車騎士愣住盯著看，附近店家跑出來關切詢問「怎麼回事」？

正在買麵的車主得知愛車出狀況也到場，他事後受訪時說，傍晚剛好要去附近買麵，有人告訴他車子被拖吊了，他去看到的時候，車子已經上架，就問員警要去哪裡取車，然後繼續買麵；但接著就聽到「碰」一聲，原本拖吊中的車子掉下來去撞上東西。

車主說，當下心想沒有撞到人，沒有人受傷都還好，但既然發生了，警員處理過程很冷靜，也很有禮貌，沒有煩躁或爆氣，讓人感覺舒服；由於他最近才剛搬來宜蘭，對路況比較不熟，員警有禮的處理方式，讓人對宜蘭留下好印象。

宜蘭縣警局交通隊表示，後續會負起賠償維修責任，同時加強精進員警的執勤技巧，避免類似情事發生。

休旅車甩飛撞上轉角的人行安全柱，安全柱及休旅車的車頭都受損，不過員警的處理態度很有禮貌，沒有焦躁不耐煩，讓人留下好印象。圖／警方提供
一輛拖吊車吊起休旅車準備左轉時，拖吊的掛鉤突然脫鉤，休旅車甩飛撞上轉角的人行安全柱，造成車頭受損；車主看到愛車被撞壞，不但沒有責怪，反而因員警的處理態度有禮，沒有焦躁不耐煩，讓他感到舒服，「對宜蘭留下好印象」。圖／警方提供
休旅車甩飛撞上轉角的人行安全柱，安全柱及休旅車的車頭都受損，不過員警的處理態度很有禮貌，沒有焦躁不耐煩，讓人留下好印象。圖／警方提供
一輛拖吊車吊起休旅車準備左轉時，拖吊的掛鉤突然脫鉤，休旅車甩飛撞上轉角的人行安全柱，造成車頭受損；車主看到愛車被撞壞，不但沒有責怪，反而因員警的處理態度有禮，沒有焦躁不耐煩，讓他感到舒服，「對宜蘭留下好印象」。圖／警方提供
