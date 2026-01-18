桃園華廈凌晨火燒4層樓 女街友燒垃圾釀禍被送辦

快訊

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導

桃園市桃園區和平路一棟8層樓華廈今凌晨發生火警，火勢波及5至8樓，所幸未造成人員傷亡。由於該大樓已是半廢棄狀態，深夜起火不單純，警方查訪後，迅速逮到涉嫌縱火的37歲李姓女街友，她供稱當時在6樓燃燒垃圾，疑似火苗引燃雜物釀禍，警詢後依公共危險罪嫌將她移送桃園地檢署偵辦。

據悉，起火的大樓為地上8層、地下1層建築，屬於舊市區住商混合大樓，各樓層曾經營旅館、卡拉OK等業態，目前僅剩低樓層有人使用，高樓層處於廢棄狀態，平日有多名街友居住。

今晨火警發生後，火勢從5樓開始向上蔓延至8樓，燃燒面積總計約300平方公尺，場面十分驚險。所幸消防局出動近百名消防人員及義消灌救，不到20分鐘即將火勢控制，凌晨2點33分完全撲滅。消防人員逐層搜索後確認未發現有人員受困或傷亡。

桃園警分局景福派出所獲報後，所長吳家鳴也立即率隊趕抵現場，封鎖周邊道路疏散民眾，同時在周邊訪查，發現37歲李姓女子形跡可疑。

據了解，火警發生時包括李女在內有4人在大樓內，李女供稱當時在6樓燃燒垃圾，疑似火苗亂竄引燃內部堆放雜物釀禍。警方隨即將她帶回派出所調查，警詢後依公共危險罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

桃園市桃園區和平路一棟8層樓華廈今凌晨發生火警，火勢波及5至8樓，所幸未造成人員傷亡。記者朱冠諭／翻攝
