七旬男騎機車逆向上國道拒停 警拔鑰匙壓制

78歲謝姓老翁今早騎機車疑誤闖國道，從南下國3台南新化系統一路北上驚動用路人，警方獲報趕往，老翁還拒停持續北上，幸警方在善化地磅站及時攔阻拔下鑰匙化解驚魂，老翁將面臨3000元以上、6000元以下罰鍰。

國道八隊勤指中心今上午9時10分許接獲民眾報案，在國道3號南向345公里處有機車逆向行駛，立即派遣巡邏車前往攔查。巡邏車9時15分於343公里善化路段內側車道發現該部機車，經查為78歲謝姓老翁騎乘。結果老翁未依指示停車，且閃過巡邏車繼續逆向往北行駛。

警方持續監看CCTV發現該部機車變換車道，由內側車道變換車道至外側路肩，因往來車速快且車輛頻繁，情況更顯危急，老翁後又後往善化地磅站加速車道行駛。

警方情急上午9時17分於善化南磅加速車道攔獲該機車，強行拔下鑰匙制止，初步調查，老翁疑誤闖國道後緊張一路往北，擬下善化交流道，全案由善化分隊依規定處理並通知家屬至分隊帶回。

國道八隊指出，老翁誤闖國道，依違反道路交通管理處罰條例第33條第4項(不得行駛或進入高速公路、快速公路或設站管制道路之人員、車輛或動力機械，而行駛或進入者)規定開罰，處駕駛人新臺幣3000元以上、6000元以下罰鍰。