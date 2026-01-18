基隆冰櫃焚屍案3男判11至12年 殘忍討債凌虐致死方式曝…

基隆趙姓男子因債務糾紛遭殺害焚屍塞入冷凍櫃棄置小貨車案，去年檢方偵結起訴後，基隆地院法官日前依共同剝奪他人行動自由致死罪、棄屍等罪判處陳姓主嫌等3人11到12年不等有期徒刑，3人並自1月29日起延長羈押2月。

判決指出，陳男與趙男有金錢債務糾紛，陳的友人江姓男子113年11月27日中午在基隆火車站南站廣場巧遇趙男，控制住趙男行動後通報陳男，將趙男押走後到某社區，要求趙在住處客廳坐下，逼問要以何方式還債。趙表明其名下有土地可變賣，但證件均遺失，須申請補辦，陳、江兩人駕車載趙補辦身分證、健保卡等，

判決說，69歲趙姓老翁年事已高，遭拘禁在客廳內狹小空間且拘禁期間已遭毆打受傷，仍被熱熔膠持續毆打，最後因失救氣絕身亡。

陳男等人為避免暫置在平溪山區的趙男遺體遭人發覺，吳男等人先購買淺色浴缸以便裝趙男遺體，再至棄屍現場載運遺體，將遺體載往新北市十分寮露營區後，拆解包裹遺體的黑色垃圾袋並清洗遺體，接著將遺體載運至基隆市暖暖區八堵路倉庫冰櫃內存放。

因遺體漸腐敗產生氣味，陳男等人又多次棄屍未果，決議租借乙炔燒毀遺體，113年12月26日凌晨，在八堵倉庫1樓使用乙炔燒毀遺體不成而放棄，最後將裝載遺體的貨車移至基隆市東光路、培德路口路邊停放。

法官指出，陳男等3人將死者囚禁環境惡劣的處所，且毆打被害人時，3人對於被害人死亡一事，具有預見可能性，因此死亡結果與被告3人的私行拘禁行為有相當因果關係。