士林夜市旁千萬跑車碰撞外送員 炸雞剛取餐就被擊落

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

台北市士林區文林路上昨晚7時許有一輛千萬跑車與騎乘機車的外送員發生碰撞事故，汽車駕駛未受傷，外送員則手腳擦挫傷，送醫治療後無大礙，警方介入確認雙方酒測值為0，確切肇事原因待查，由於地處鬧區且車輛售價較高，事故也引發民眾熱議。

警方調查，26歲李姓男子駕駛汽車沿文林路往南行，左轉進入加油站時，與對向北往南直行的機車騎士58歲陳姓男子發生碰撞，李男未受傷，陳男則手腳擦挫傷，所幸送醫後無大礙，員警介入後確認2人酒測值為0。

據悉，李男所駕車輛是售價約1260萬元的McLaren GT，主打擁有傳統跑旅的駕馭舒適性與大容量儲物空間，比同級距車款更輕量化、速度更快，性能及操駕靈活度兼具；案發時陳男剛取完顧客訂購的炸雞餐點，未料剛騎車出發就被撞倒，意外事故引發大量民眾關注。

台北市士林區文林路上昨晚7時許有一輛千萬跑車與騎乘機車的外送員發生碰撞事故。圖／讀者提供
台北市士林區文林路上昨晚7時許有一輛千萬跑車與騎乘機車的外送員發生碰撞事故。圖／讀者提供
台北市士林區文林路上昨晚7時許有一輛千萬跑車與騎乘機車的外送員發生碰撞事故。圖／讀者提供
台北市士林區文林路上昨晚7時許有一輛千萬跑車與騎乘機車的外送員發生碰撞事故。圖／讀者提供
台北市士林區文林路上昨晚7時許有一輛千萬跑車與騎乘機車的外送員發生碰撞事故。圖／讀者提供
台北市士林區文林路上昨晚7時許有一輛千萬跑車與騎乘機車的外送員發生碰撞事故。圖／讀者提供

