桃園電子報／ 桃園電子報

桃園市桃園區和平路今日凌晨0時11分許發生住宅大火。圖：讀者提供

桃園市桃園區和平路今(18)日凌晨0時11分許發生住宅大火，出動85名消防員及義消到場灌救，約1.5小時後火勢被撲滅，所幸現場無人受困、傷亡。桃園警分局調查發現，該大樓為半廢棄狀態，37歲李姓女子涉嫌在在六樓燃燒垃圾引發火勢，遭警方依公共危險罪移請偵辦。

約1.5小時後火勢被撲滅，所幸現場無人受困、傷亡。圖：讀者提供

桃園分局表示，警方凌晨接獲民眾報案，稱桃園區和平路某大樓發生火警，火勢極為猛烈。景福派出所長吳家鳴立即率領員警趕抵現場，封鎖周邊道路疏散民眾，協同消防人員救災。

起火大樓平日有數名街友居住，員警於周邊進行訪查，發現李女涉嫌在六樓燃燒垃圾引發火勢。圖：讀者提供

景福派出所提到，據了解該大樓目前為半廢棄狀態，起火大樓平日有數名街友居住，員警於周邊進行訪查，發現李女涉嫌在六樓燃燒垃圾引發火勢，立即將其帶返派出所調查，李女因涉嫌縱火，被依公共危險罪移請偵辦。

李女因涉嫌縱火，被依公共危險罪移請偵辦。圖：讀者提供

本文章來自《桃園電子報》。原文：破案了！桃園女疑燒垃圾引發和平路住宅大火 涉縱火遭逮捕

桃園 縱火

