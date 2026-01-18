不滿巨額投資血本無歸 男對友行凶濺血共犯在逃
林姓男子昨晚在台北市街頭遭兩名男子持斧頭砍傷，經送醫急救沒有生命危險，警方於現場附近逮捕盧姓男子，查出雙方疑因投資300萬元失利有債務糾紛，追緝在逃共犯，依殺人未遂罪偵辦。
警方調查，30歲盧姓男子與30歲林姓男子昨晚9時許在北市大安區仁愛路巷弄談判，盧開車載1名男性友人到場，雙方起衝突扭打，追至約100公尺外的濟南路巷弄，盧持斧頭砍傷林，開車載友人離開。
林右手及雙腳小腿遭砍傷，被送醫急救；盧在現場附近放友人下車後，停車下車步行，警方獲報趕到場，在附近逮捕盧，從他車上右前座查扣一把斧頭，將他帶回大安警分局新生南路派出所調查。
盧坦承持斧頭攻擊，稱他與林是相識5年朋友，約半年前共同投資300萬元失利，林一直迴避問題，他相約協商債務，林仍態度消極。
對於投資標的等細節，盧未清楚說明，警方正在釐清，持續調閱監視器追查共犯。林意識清楚，目前尚在手術，警方將視身體狀況詢問，釐清雙方背景及衝突原因。
