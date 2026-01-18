300萬賓士排氣聲浪123分貝 超標噪音耍帥先吞罰單

快訊

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園市大溪警方昨日聯手環監單位，於大溪區復興路二段執行違規改裝排氣管及製造噪音的汽、機車加強取締，共攔查數十輛汔、機車，其中一輛要價300萬元的白色賓士跑車噪音高達123分貝，遠遠超過法定標準45分貝，耍帥不成當場遭開罰

桃園市警察局大溪分局昨日上午在大溪區復興路二段結合環保局及監理單位，執行「環警監聯合稽查」勤務，針對違規改裝排氣管及製造噪音的汽、機車加強取締，以維護交通秩序及居民生活安寧。

警方指出，昨日稽查行動共攔查數十輛汽、機車，取締違規改裝車輛2輛，當場依法告發，裁罰金額合計新台幣7200元，展現警方遏止噪音車輛、淨化交通環境的決心。

其中，首輛遭攔查車輛為41歲鍾姓男子駕駛的白色賓士跑車，外型相當亮眼，市價高達新台幣300萬元，因排氣聲浪過於刺耳，引起員警注意。經以分貝儀實測，噪音高達123分貝，明顯超過法定標準45分貝，警方當場依法開罰3600元，展現「豪車也難逃法網」的執法態度。

大溪分局分局長徐章哲表示，噪音改裝車輛不僅嚴重影響居民生活品質，也可能衍生交通安全疑慮。統計今年迄今，大溪分局已取締超速違規761件，未來將持續結合環保及監理機關，加強環警監聯合稽查力道，嚴格取締違規改裝及噪音車輛。

大溪警分局呼籲，車主應遵守相關法令，切勿違規改裝排氣管或製造噪音影響他人生活；依照去年12月9日新修訂噪音防制法規定，第一次違規處3600至36000元罰鍰，並通知限期改善，屆期未改善按次處罰，情節重大者，得移請公路監理機關吊扣牌照至改善完畢後發還。

一輛要價300萬元的白色賓士跑車噪音高達123分貝，遠遠超過法定標準45分貝遭開罰。圖／警方提供
桃園市大溪警方昨日聯手環監單位，於大溪區復興路二段執行違規改裝排氣管及製造噪音的汽、機車加強取締。圖／警方提供
桃園市大溪警方昨日聯手環監單位，於大溪區復興路二段執行違規改裝排氣管及製造噪音的汽、機車加強取締。圖／警方提供

