浴室地面濕滑獨居男滑倒腳麻不能動 打電話報案求助

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

台中一名56歲獨居男子前晚在家浴室因地面濕滑跌倒，他趴在地面腳麻不能動，還好他隨身帶手機，自己打電話報案求助，員警迅速到場救人，救護車載送到醫院治療。

台中市大雅警分局六寶派出所警員邱韋盛1月16日晚上8時接獲110通報，大雅區中清路四段某民宅有民眾跌倒受困，無法自行起身。

員警到達現場時，發現該戶大門深鎖且無人回應。經查證，報案人為該住戶56歲男子，他哥哥住隔壁，不知弟弟在浴室跌倒，他帶員警進門，一起到三樓查看情況。到三樓後，發現屋內燈光亮著，房門反鎖無法開啟，員警呼喊後，男子應聲表示浴室因地面濕滑不慎跌倒，導致腳部麻木、無法自行起身，意識清楚，現場未見明顯外傷。

警方研判情況後，請男子協助開門，他隨即將鑰匙由門縫丟出，員警順利開門進入屋內，安撫其情緒並勸導避免自行移動，以防加重傷勢，通報119救護人員到場。

救護人員初步檢視，男子雖無明顯外傷，仍無法自行站立，警方隨即協助救護人員合力將他自三樓安全搬運至一樓，由救護車送往台中榮民總醫院治療，家人感謝員警和救護人員的即時協助。

台中市大雅警分局六寶派出所警員前晚接獲110通報，大雅區中清路四段民宅有民眾跌倒受困，無法自行起身。警方獲報後趕抵現場救援。圖／警方提供

