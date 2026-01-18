桃園區和平路凌晨大火 消防出動85人灌救
桃園市桃園區和平路今(18)日凌晨0時11分許發生住宅大火，消防局於5分鐘內出動消防員及義消共85人到場搶救，約1.5小時後將火勢撲滅，所幸現場無人受困、傷亡。
消防局表示，該建築物為地上8樓、地下1樓的RC結構建築物，燃燒樓層為第5到8樓。現場燃燒大樓內部堆放的雜物，5樓燃燒面積約50平方公尺、6樓約50平方公尺、7樓約100平方公尺、8樓約100平方公尺。有關詳細損失及火災發生原因，尚待火調科進一步調查釐清。
消防局提到，此次救災共出動消防人員83人、義消2人、消防車14台、救護車5台、其他車輛14台。救災人員在0時16分許抵達現場、0時34分許控制火勢、2時33分許撲滅。
本文章來自《桃園電子報》。原文：桃園區和平路凌晨大火 消防出動85人灌救
