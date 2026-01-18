快訊

中職／龍隊開訓公布23人教練團名單 古久保健二首度亮相

北宜高鐵爭議不休 張景森喊年底辦「宜蘭高鐵公投」縣府說話了

桃園區和平路凌晨大火 消防出動85人灌救

桃園電子報／ 桃園電子報

a74e62c1143deb996353978619f910e76cb4e19
桃園市桃園區和平路凌晨0時11分許發生住宅大火。圖：讀者提供

桃園市桃園區和平路今(18)日凌晨0時11分許發生住宅大火，消防局於5分鐘內出動消防員及義消共85人到場搶救，約1.5小時後將火勢撲滅，所幸現場無人受困、傷亡。

消防局表示，該建築物為地上8樓、地下1樓的RC結構建築物，燃燒樓層為第5到8樓。現場燃燒大樓內部堆放的雜物，5樓燃燒面積約50平方公尺、6樓約50平方公尺、7樓約100平方公尺、8樓約100平方公尺。有關詳細損失及火災發生原因，尚待火調科進一步調查釐清。

消防局提到，此次救災共出動消防人員83人、義消2人、消防車14台、救護車5台、其他車輛14台。救災人員在0時16分許抵達現場、0時34分許控制火勢、2時33分許撲滅。

本文章來自《桃園電子報》。原文：桃園區和平路凌晨大火 消防出動85人灌救

延伸閱讀：

  1. 幫友討債涉綁架、殺人未遂！藝人凌威威遭現行犯逮捕
  2. 台灣社區精神復健發展協會 匯集專家倡議醫療藍海

桃園 建築

延伸閱讀

凌晨驚魂！ 桃園華廈火燒4層樓 幸無人傷亡

彰化表揚192名績優消防人員 想選縣長的陳素月、謝衣鳯都來了

金門縣消防局備戰國際繩索救援賽 蔡其雍議員到場慰問打氣

新北119消防節 國際立功搜救犬Aqua授階分隊長

相關新聞

台鐵台中站夫妻吵架雙跳軌...撿手機、背包 脫序行為下場曝

台鐵台中站昨晚驚傳夫妻跳軌事件，岩姓男子酒後和陳姓妻子在月台大吵，因各自背包、手機掉落竟各自跳下鐵軌撿，危險畫面被多名乘...

凌晨驚魂！ 桃園華廈火燒4層樓 幸無人傷亡

桃園市桃園區和平路一棟8層樓華廈今凌晨發生火警，火勢波及5至8樓，燃燒面積達300平方公尺，所幸未造成人員傷亡。桃園市消...

三峽機車與大貨車相撞母女倒地 母疑遭輾過天人永隔

新北市64歲張婦昨晚6時許騎機車載38歲周姓女兒，行經三峽區復興路與隆恩路口時，不明原因與同向由59歲許男駕駛的大貨車發...

颱風夜天降橫禍車遭砸毀 嘉義男告違建求償20萬 法院因這理由駁回

去年丹娜絲颱風襲台期間，強風橫掃中南部，多處房屋屋頂遭掀飛，建材四散砸壞周邊動產、不動產，各地災情頻傳。嘉義一名黃姓男子...

300萬賓士排氣聲浪123分貝 超標噪音耍帥先吞罰單

桃園市大溪警方昨日聯手環監單位，於大溪區復興路二段執行違規改裝排氣管及製造噪音的汽、機車加強取締，共攔查數十輛汔、機車，...

浴室地面濕滑獨居男滑倒腳麻不能動 打電話報案求助

台中一名56歲獨居男子前晚在家浴室因地面濕滑跌倒，他趴在地面腳麻不能動，還好他隨身帶手機，自己打電話報案求助，員警迅速到...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。