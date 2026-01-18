三峽機車與大貨車相撞母女倒地 母疑遭輾過天人永隔

快訊

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市64歲張婦昨晚6時許騎機車載38歲周姓女兒，行經三峽區復興路與隆恩路口時，不明原因與同向由59歲許男駕駛的大貨車發生碰撞後倒地，張女下半身大面積撕裂傷送醫後失血過多不治，周女則輕傷，警方詢後將許男依過失致死罪嫌送辦。

三峽警方昨天晚間6時許接獲報案，三峽區復興路與隆恩路口發生車禍事故。警員趕抵經查，張女騎機車載女兒沿三峽區復興路自鶯歌往三峽方向行駛，行經隆恩街口時，不明原因與許男駕駛的同向直行大貨車發生碰撞。張女人車倒地後疑遭輾過下半身大面積撕裂傷，周姓女兒則輕傷。

救護人員到場立即將母女倆送醫，但張女因傷重失血過多急救後仍宣告不治。警員於現場進行交管與疏導並測繪採證，將調閱路口監視器以釐清事故原因，肇事駕駛許男詢後依過失致死罪嫌送辦，張女確切死因及車禍肇責歸屬仍待檢察官相驗釐清。

張婦騎機車載女兒行經三峽區復興路與隆恩路口時，與大貨車相撞送醫不治。記者黃子騰／翻攝
張婦騎機車載女兒行經三峽區復興路與隆恩路口時，與大貨車相撞送醫不治。記者黃子騰／翻攝
三峽警方獲報趕抵現場採證。記者黃子騰／翻攝
三峽警方獲報趕抵現場採證。記者黃子騰／翻攝

三峽

