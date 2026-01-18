三峽機車與大貨車相撞母女倒地 母疑遭輾過天人永隔

新北市64歲張婦昨晚6時許騎機車載38歲周姓女兒，行經三峽區復興路與隆恩路口時，不明原因與同向由59歲許男駕駛的大貨車發生碰撞後倒地，張女下半身大面積撕裂傷送醫後失血過多不治，周女則輕傷，警方詢後將許男依過失致死罪嫌送辦。

三峽警方昨天晚間6時許接獲報案，三峽區復興路與隆恩路口發生車禍事故。警員趕抵經查，張女騎機車載女兒沿三峽區復興路自鶯歌往三峽方向行駛，行經隆恩街口時，不明原因與許男駕駛的同向直行大貨車發生碰撞。張女人車倒地後疑遭輾過下半身大面積撕裂傷，周姓女兒則輕傷。