台鐵台中站夫妻吵架雙跳軌...撿手機、背包 脫序行為下場曝
台鐵台中站昨晚驚傳夫妻跳軌事件，岩姓男子酒後和陳姓妻子在月台大吵，因各自背包、手機掉落竟各自跳下鐵軌撿，危險畫面被多名乘客目擊拍下，岩情緒激動不顧勸離在鐵軌上朝月台丟手機，最終被警方制伏，夫妻雙雙被依鐵路法函送，處1萬元以上5萬元以下罰鍰。
鐵路警察台中分局表示，17日晚上9點45分經站務員通報，表示台鐵台中站第一月台3車處有民眾跳軌，台中分駐所警員趕赴現場處理。
鐵警指出，跳軌的岩姓男子因和陳姓妻子口角，過程中因岩男背包、陳女的手機不慎掉落鐵軌，2人竟分別跳下月台撿拾。
目擊民眾錄影畫面顯示，岩男當時情緒激動，不顧旁人勸他趕快上來，仍在鐵軌上用手比畫、大吼，甚至將手機甩到月台上，行徑脫序，最後經多名警員合力制服、強行上銬；陳女撿完東西則自行爬上月台。
鐵警表示，到場後先行將岩男拉上月台，因岩酒醉泥爛，為預防其生命身體之危險，予以實施管束，另岩男、陳女分別依鐵路法第57條第2項及第70條第1項規定（可處1萬元以上5萬元以下罰鍰）函請交通部裁處。
