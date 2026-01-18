颱風夜天降橫禍車遭砸毀 嘉義男告違建求償20萬 法院因這理由駁回
去年丹娜絲颱風襲台期間，強風橫掃中南部，多處房屋屋頂遭掀飛，建材四散砸壞周邊動產、不動產，各地災情頻傳。嘉義一名黃姓男子轎車在風災夜遭落物砸毀，認定是鄰人頂樓違建建材掉落提告求償20萬餘元，法院審理後認為，落物來源不能憑推測認定，仍須具體證明因果關係，判決駁回。可上訴。
去年7月7日凌晨，颱風登陸嘉義期間，黃男的汽車停放在嘉義縣住處外空地，遭不明建材從空中墜落砸中，導致車體嚴重毀損。他認為建材來源為林女所有建物頂樓加蓋的第5層違建，因設置與保管有欠缺，才在強風吹襲下崩落砸中他的車。
他並提出現場照片、監視器畫面及GOOGLE MAP街景影像，主張該違建早在2019年間即存在，且風災後不久即拆除，材質老舊、生鏽，與周邊建物不同，合理推斷為肇事來源，並據此提出修車估價單，請求零件、工資等維修費共20萬8142元。
林女抗辯，案發後當地有多棟建物屋頂受損或重建，且其建物與車輛停放處距離約180公尺，建材龐大笨重，不可能在空中飛行如此距離後再垂直砸落；再者，風災前後照片顯示材質顏色不同，難認與原告車輛所受損害有直接關聯。
法院勘驗監視器畫面後認為，砸中車輛的建材體積大，呈現自高處瞬間墜落的狀態，並非沿街吹移或長時間飄浮。加上車輛周邊亦有其他受災建物，不能排除來自附近其他屋頂或設施的可能性。無法證明兩者之間具有因果關係，難以認定構成侵權行為，因此駁回。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言