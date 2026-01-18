快訊

ETF募集之亂再起：營業員昧著良心賣產品、市場浮3問題

全球970萬雙眼睛待命！超暖APP「Be My Eyes」 想幫助人得搶第一

疑投資300萬遭詐泡湯… 北市大安區街頭濺血他持斧重砍老友

聽新聞
0:00 / 0:00

凌晨驚魂！ 桃園華廈火燒4層樓 幸無人傷亡

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導

桃園市桃園區和平路一棟8層樓華廈今凌晨發生火警，火勢波及5至8樓，燃燒面積達300平方公尺，所幸未造成人員傷亡。桃園市消防局出動大批人車搶救，歷時2小時17分鐘將火勢撲滅，起火原因仍待進一步調查。

桃園市消防局第一大隊三民分隊今凌晨12時11分接獲民眾報案，指桃園區和平路一棟地上8層、地下1層的鋼筋混凝土建築物5樓冒出火煙。

消防凌晨12時16分趕抵現場，發現火勢已從5樓延燒至8樓。根據現場勘查，5樓燃燒面積約50平方公尺、6樓約50平方公尺、7樓約100平方公尺、8樓約100平方公尺，燃燒物主要為建築物內部堆放的雜物。

消防局調派大批救災人力前往搶救，包括消防人員83名、義消2名，出動消防車14部、救護車5部及其他車輛14部。經全力搶救，於凌晨12時34分控制火勢，並於凌晨2時33分完全撲滅。所幸建築物內無人受困，亦無人員傷亡，也未有預防性送醫案例。

桃園市桃園區和平路一棟8層樓華廈今凌晨發生火警，火勢波及5至8樓，所幸未造成人員傷亡。記者朱冠諭／翻攝
桃園市桃園區和平路一棟8層樓華廈今凌晨發生火警，火勢波及5至8樓，所幸未造成人員傷亡。記者朱冠諭／翻攝
桃園市桃園區和平路一棟8層樓華廈今凌晨發生火警，火勢波及5至8樓，所幸未造成人員傷亡。記者朱冠諭／翻攝
桃園市桃園區和平路一棟8層樓華廈今凌晨發生火警，火勢波及5至8樓，所幸未造成人員傷亡。記者朱冠諭／翻攝

桃園 建築

延伸閱讀

彰化表揚192名績優消防人員 想選縣長的陳素月、謝衣鳯都來了

金門縣消防局備戰國際繩索救援賽 蔡其雍議員到場慰問打氣

新北119消防節 國際立功搜救犬Aqua授階分隊長

從鬼門關前被拉回來！嘉義市消防節獲救民眾現身 感恩消防英雄

相關新聞

凌晨驚魂！ 桃園華廈火燒4層樓 幸無人傷亡

桃園市桃園區和平路一棟8層樓華廈今凌晨發生火警，火勢波及5至8樓，燃燒面積達300平方公尺，所幸未造成人員傷亡。桃園市消...

7旬翁高屏溪攔河堰下水捕魚…友人驚見他漂浮 救人送醫仍不治

79歲許姓老翁今天下午3時和3名友人前往高屏溪攔砂壩下水捕魚，期間友人發現許男不見蹤影，搜尋時驚見他溺水漂浮河面，緊急打...

疑經濟壓力大…男喝醉找土地公訴苦 最後竟砸神案及虎爺出氣

台北市56歲許姓男子疑因經濟壓力大，今天下午4時許喝醉後，跑到信義區福德街一家土地公廟，砸毀公廟擺設及虎爺，路人見狀報警...

影／魂斷波津加山！47歲山友無預警倒地 搜救6小時載回冰冷遺體

台中市和平區著名的谷關七雄山域，今天上午再度發生山難事故，一名47歲陳姓男子在挑戰波津加山途中，登山途中突發意外，於登山...

金門替代役男穿警察雨衣值勤惹議 警方：申誡1次

有民眾質疑金門1名替代役男不應穿著警察制服。警方表示，該役男原為派出所員警，現服警察役，當天因便宜行事穿著服警職時配發雨...

叫不醒！新北街友倒臥新莊體育館戶外平台 「滿臉嘔吐物」死亡

新北市新莊體育館外今天清晨發現1名男子倒臥在樓梯旁平台，肢體僵硬、滿臉嘔吐物已明顯死亡，警方查出是常在附近活動的36歲蔡...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。