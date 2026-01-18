凌晨驚魂！ 桃園華廈火燒4層樓 幸無人傷亡

桃園市桃園區和平路一棟8層樓華廈今凌晨發生火警，火勢波及5至8樓，燃燒面積達300平方公尺，所幸未造成人員傷亡。桃園市消防局出動大批人車搶救，歷時2小時17分鐘將火勢撲滅，起火原因仍待進一步調查。

桃園市消防局第一大隊三民分隊今凌晨12時11分接獲民眾報案，指桃園區和平路一棟地上8層、地下1層的鋼筋混凝土建築物5樓冒出火煙。

消防凌晨12時16分趕抵現場，發現火勢已從5樓延燒至8樓。根據現場勘查，5樓燃燒面積約50平方公尺、6樓約50平方公尺、7樓約100平方公尺、8樓約100平方公尺，燃燒物主要為建築物內部堆放的雜物。