凌晨驚魂！ 桃園華廈火燒4層樓 幸無人傷亡
桃園市桃園區和平路一棟8層樓華廈今凌晨發生火警，火勢波及5至8樓，燃燒面積達300平方公尺，所幸未造成人員傷亡。桃園市消防局出動大批人車搶救，歷時2小時17分鐘將火勢撲滅，起火原因仍待進一步調查。
桃園市消防局第一大隊三民分隊今凌晨12時11分接獲民眾報案，指桃園區和平路一棟地上8層、地下1層的鋼筋混凝土建築物5樓冒出火煙。
消防凌晨12時16分趕抵現場，發現火勢已從5樓延燒至8樓。根據現場勘查，5樓燃燒面積約50平方公尺、6樓約50平方公尺、7樓約100平方公尺、8樓約100平方公尺，燃燒物主要為建築物內部堆放的雜物。
消防局調派大批救災人力前往搶救，包括消防人員83名、義消2名，出動消防車14部、救護車5部及其他車輛14部。經全力搶救，於凌晨12時34分控制火勢，並於凌晨2時33分完全撲滅。所幸建築物內無人受困，亦無人員傷亡，也未有預防性送醫案例。
