7旬翁高屏溪攔河堰下水捕魚…友人驚見他漂浮 救人送醫仍不治

79歲許姓老翁今天下午3時和3名友人前往高屏溪攔砂壩下水捕魚，期間友人發現許男不見蹤影，搜尋時驚見他溺水漂浮河面，緊急打119求救，警消趕抵現場，消防救護人員將許男救上岸，發現他已無呼吸心跳，送醫宣告不治。

仁武警分局指出，警方於今天下午3時接獲通報指稱大樹區高屏溪欄沙壩發生釣客溺水情事。警消趕抵現場，得知年約79歲的許姓老翁下午和3名友人相約至攔河堰捕魚。

期間友人發現許男不見蹤影，搜尋後發現他漂浮河面上溺水，報案請求119派員協助，現場由119消防人員將許救上岸，但許已無呼吸心跳，緊急將他送醫救護，後經醫院宣告不治。

警方已通知家屬並將現場友人帶返所製作筆錄，將報請橋頭地檢署相驗釐清許男確切死因。