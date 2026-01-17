疑經濟壓力大…男喝醉找土地公訴苦 最後竟砸神案及虎爺出氣

快訊

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

北市56歲許姓男子疑因經濟壓力大，今天下午4時許喝醉後，跑到信義區福德街一家土地公廟，砸毀公廟擺設及虎爺，路人見狀報警，轄區警方到場後許男還以三字經罵警察，最後警方管束許男帶回派出所。

警方說，土地公廟平常較少有廟方人員打理，多是清潔人員到場整理，許男去年底剛失業，在友人介紹下到醫院負責運送物品工作，許男妻子懷疑他近日經濟壓力大，才會在酒醉情況下到土地公廟，許男先是哭訴時運不濟，最後情緒激動演變為鬧事。

警方到場後，發現被告情緒明顯激動，行徑嚴重影響公共秩序。員警評估行為已對他人及自身安全構成危害，依法對其實施管束，並將許男帶返所，通知家屬到場協處。警方將等廟方清點財損後提出告訴續行偵辦。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

廟方神案遭許男破壞照片。記者廖炳棋／翻攝
廟方神案遭許男破壞照片。記者廖炳棋／翻攝
廟方神案遭許男破壞照片。記者廖炳棋／翻攝
廟方神案遭許男破壞照片。記者廖炳棋／翻攝

