影／魂斷波津加山！47歲山友無預警倒地 搜救6小時載回冰冷遺體

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導

台中市和平區著名的谷關七雄山域，今天上午再度發生山難事故，一名47歲陳姓男子在挑戰波津加山途中，登山途中突發意外，於登山步道3.2公里處突然倒地抽搐，隨即失去生命跡象，台中市消防局獲報後，緊急隨即展開救援行動，於13時42分抵達現場接觸患者。當時患者身體已呈僵硬狀態，明顯已死亡。

台中市消防局表示，今日上午10時32分接獲報案，指稱和平區波津加山登山步道3.2公里處有山友倒地，無生命跡象，消防局立即透過電話指導現場山友進行CPR急救，並立即派遣谷關及和平分隊，共出動3車8人前往救援，由於地形險峻，消防局申請空勤直升機支援；空勤直升機於下午4時23分成功執行吊掛作業，將患者先運送至東勢河濱公園。

據同行山友描述，谷關七雄是台中地區熱門的登山路線，包括八仙山、馬崙山、屋我尾山、波津加山、東卯山、白毛山及唐麻丹山。由於路線具有一定難度，陳姓男子在登山過程中，毫無預警地突然倒地抽搐，意識迅速陷入昏迷；報案人於10時42分再次聯繫時，表示患者已呈現OHCA（到院前心肺功能停止）狀態。

台中消防局指出，搜救人員於11時36分從步道登山口起登，歷經約兩小時的山路跋涉，搜救人員立即使用SKED擔架將患者搬運至波津加直升機吊掛點，完成吊掛並收拾裝備後返隊待命，整個救援過程歷時近六小時。事故已通報台中市警察局、農業部林業及自然保育署台中分署等相關單位。

47歲陳姓男子山難後，由空勤直升機於下午順利完成吊掛作業。圖／台中市消防局提供
47歲陳姓男子山難後，由空勤直升機於下午順利完成吊掛作業。圖／台中市消防局提供
47歲陳姓男子山難後，由空勤直升機於下午順利完成吊掛作業。圖／台中市消防局提供
47歲陳姓男子山難後，由空勤直升機於下午順利完成吊掛作業。圖／台中市消防局提供
47歲陳姓男子在挑戰波津加山途中，登山途中突發意外，於登山步道突然倒地抽搐，隨即失去生命跡象。圖／台中市消防局提供
47歲陳姓男子在挑戰波津加山途中，登山途中突發意外，於登山步道突然倒地抽搐，隨即失去生命跡象。圖／台中市消防局提供

