快訊

土地哪來？賴總統稱「國防部給的」 他轟造謠耍嘴皮：147億元買的

涉國安法？中天主播「馬德」林宸佑遭搜索收押 橋頭地檢署拒透露案情

諾貝爾獎、積體電路入題！學測自然解答看這裡 考生嘆「整頁都題目」寫不完

金門替代役男穿警察雨衣值勤惹議 警方：申誡1次

中央社／ 金門17日電

<a href='/search/tagging/2/警察' rel='警察' data-rel='/2/111817' class='tag'><strong>警察</strong></a>示意圖。聯合報系資料照／記者蘇健忠攝影
警察示意圖。聯合報系資料照／記者蘇健忠攝影

有民眾質疑金門1名替代役男不應穿著警察制服。警方表示，該役男原為派出所員警，現服警察役，當天因便宜行事穿著服警職時配發雨衣，已依規定申誡1次，並要求服裝應依規辦理。

有民眾在Threads發布影片，影片拍攝到1名警員與1名穿著警方外套的替代役男一同處理勤務。拍攝影片的民眾質疑，替代役不能穿警察制服，並認為該役男仿冒警察身分。

金門縣警察局金湖分局透過文字稿說明，該名替代役男原是金湖分局金湖所員警，目前在金湖所服替代役警察役。14日金湖所警員與役男前往新湖漁港處理糾紛案件，役男在旁協助警員處理糾紛時，遭民眾質疑非具警察身分穿著印有警察字樣及臂章防水透氣雨衣。

金湖分局表示，經查當天役男穿著制服符合「內政部替代役警察役役男服勤管理要點」規定，但因禦寒需要，便宜行事穿著服警職時配發的防水透氣雨衣，造成民眾誤解，確有不妥之處。金湖分局已予以申誡1次處分，並要求役男服勤及服裝應依規定辦理。

替代役男 警察 制服

延伸閱讀

曾遭愛情詐騙又中招？「追回200萬」話術讓金門女險二度受害

好市多開賣HOKA跑鞋！輕軟又防水 比官網便宜近800元

熬了22年終於扶正！李金治真除接掌金門衛生局 提三大願景

10年不輟尋金門飛羽 鳥友洪廷維留下珍貴在地紀錄

相關新聞

叫不醒！新北街友倒臥新莊體育館戶外平台 「滿臉嘔吐物」死亡

新北市新莊體育館外今天清晨發現1名男子倒臥在樓梯旁平台，肢體僵硬、滿臉嘔吐物已明顯死亡，警方查出是常在附近活動的36歲蔡...

影／新北觀音山連續2天車輛墜落 大卡車翻下邊坡、機車衝進水溝

新北市觀音山區連續2天發生車輛墜落事故，前天有1輛預拌混泥土車在八里區翻落邊坡，昨天又有1輛機車在五股區墜入路旁水溝，幸...

新莊男離家失聯1天 躺在車內被發現已無生命徵象

新北市新莊區中央路、福壽街口，昨天傍晚發現1名男子在停放路旁汽車內已無生命徵象，後來查出身分是42歲顏姓男子，前天上午離...

金門替代役男穿警察雨衣值勤惹議 警方：申誡1次

有民眾質疑金門1名替代役男不應穿著警察制服。警方表示，該役男原為派出所員警，現服警察役，當天因便宜行事穿著服警職時配發雨...

林口死亡車禍 老翁騎微電車撞電桿送醫不治

新北市林口菁埔地區昨天傍晚發生死亡車禍，79歲許姓老翁騎乘微型電動2輪車疑似自撞路旁電線桿，倒臥路旁被經過民眾看見。救護...

只顧操作導航方向盤打偏 高雄轎車衝撞路樹翻滾四輪朝天

潘姓男子昨天深夜10時55分許駕Toyota轎車行經高雄市大寮區鳳屏一路，因邊開車邊操作導航系統，一個不注意，方向盤打偏...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。