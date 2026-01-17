影／新北觀音山連續2天車輛墜落 大卡車翻下邊坡、機車衝進水溝

新北市觀音山區連續2天發生車輛墜落事故，前天有1輛預拌混泥土車在八里區翻落邊坡，昨天又有1輛機車在五股區墜入路旁水溝，幸好人都僅受輕傷，送醫診治沒有生命危險。

前天上午11時47分，32歲尤姓司機駕駛預拌混泥土車行經觀音山北麓的八里區長道坑產業道路，疑因太靠路緣行駛導致路基崩坍，整輛車翻落5公尺深的邊坡底下，受困車內無法自行逃出。後由消防隊員用破壞器材協助司機脫困，全身多處擦挫傷送板橋亞東醫院診治。

昨天下午2時15分左右，觀音山南麓五股區中直路又有1名80歲陳姓老翁，騎乘機車摔進路旁水溝小洞，因空間狹窄無法脫身，幸好大聲呼救被路過民眾聽見報案，消防隊趕抵運用梯子和擔架協助脫困，幸好只是全身多處擦挫傷，由救護車送往淡水馬偕醫院，傷勢暫無大礙。