新莊男離家失聯1天 躺在車內被發現已無生命徵象

新北市新莊區中央路、福壽街口，昨天傍晚發現1名男子在停放路旁汽車內已無生命徵象，後來查出身分是42歲顏姓男子，前天上午離家說要去散心就失去聯繫，警方初步勘驗現場並未發現外力介入跡象。

路人昨天傍晚6時許發現男子在車內昏迷叫喚不醒立刻報案，119救護人員趕抵時他已無呼吸心跳，現場施予CPR急救無效，員警即拉起封鎖線管制，通報鑑識人員到場採證，同時查驗身分通知家屬。

據了解，顏姓男子有債務，前天早上向家人表示要出門散散心，開車外出過夜未歸，隔天家人覺得不對勁即向警方報案協尋，沒想到尋獲時已無生命徵象。警方初步排除外力介入，報請新北地檢署相驗，詳細死因仍待進一步調查釐清。

