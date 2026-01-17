桃警少年隊校園安全大進化！防詐知識、防身術雙管齊下

快訊

桃園市政府警察局少年警察隊，走進校園與學生面對面，透過「數位防詐」與「實體防身」的雙軌互動，為學子築起一套全方位的安全防禦體系。圖：桃園刑大提供

桃園校園安全再升級！為了讓安全觀念不再只是生硬的法條，桃園市政府警察局少年警察隊近日打破傳統宣導模式，走進校園與學生面對面，透過「數位防詐」與「實體防身」的雙軌互動，為學子築起一套全方位的安全防禦體系。參與活動的學生紛紛驚呼，沒想到警察宣導可以這麼動感，不僅學會了網路自保，更掌握了關鍵時刻的脫困技巧。

活動中，警方針對現今青少年最容易接觸到的網路誘惑進行深度拆解。隨著數位工具與社群媒體發展，網路犯罪手段日新月異，少年隊特別針對「假中獎」、「假交友」等詐騙陷阱，以及防範「私密影像外流」進行解析。警方也苦口婆心叮嚀學子，必須堅守數位身體自主權，秉持「不拍攝、不傳送、不持有」的三不原則，一旦察覺異常應立即向大人或警方求助，避免陷入網路黑暗陷阱。

S 102522950
警察局技術教官於現場示範「防身脫逃術」。圖：桃園刑大提供

除了心理層面的警覺，實體的防禦力也是此次活動的重頭戲。鑑於校園安全事件備受關注，活動後半場由警察局技術教官親自領軍，於現場示範「防身脫逃術」。教官嚴肅提醒學生：「防身術的核心價值不在於戰勝對方，而是在於爭取逃離現場的黃金時間。」在專業指導下，學生們分組演練如何撥開對方抓握、尋求瞬間脫身，現場氣氛從嚴肅轉為熱血，學員們在汗水中練就了保護自己的自信心。

少年隊長戴賢強調，警方的任務不應侷限於案發後的緝捕，前端的預防宣導更為關鍵。透過這種寓教於樂的模式，能有效將安全意識轉化為孩子們的直覺，讓法律與防衛能力成為成長過程中的隱形護盾。未來桃警團隊將持續深耕校園環境，與校方共同構築一道讓家長安心、孩子能快樂學習的堅強防線。

