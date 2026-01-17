平鎮區78歲謝姓老婦人，16日晚間獨自外出，險些誤闖台66線快速道路，平鎮警分局員警巡邏時及時攔下。圖：平鎮分局提供

桃園市平鎮區一名略有失智的78歲謝姓老婦人，16日晚間趁家人不注意時獨自外出，隨後漫無目的地在街頭遊走，甚至險些誤闖台66線快速道路。所幸平鎮警分局員警巡邏時及時攔下，結束一場深夜虛驚。

宋屋派出所副所長鄭力行表示，家住平鎮區的謝姓老婦人於16日21時多，趁家人準備休息時離家，家屬發現老婦失蹤後在附近搜尋未果，焦急地前往派出所請求協助。員警獲報後隨即通報勤務指揮中心及鄰近單位，並請線上巡邏警網加強協尋。

宋屋派出所警員蕭建昌及趙映權巡邏行經平鎮區延平路與台66快速路口時，發現一名老婦人步履蹣跚地走向快速道路匝道。員警見狀立即上前攔阻，制止意外發生。當時謝姓老婦人體力透支、神情疲憊，警方隨即將其護送回派出所安置，並提供飲水安撫情緒。

待老婦人狀況好轉後，員警通知其家屬到場。謝姓老婦人的兒子趕抵派出所，見到母親安然無恙才放下心中大石。家屬對警方及時協助、化解可能的交通事故危機表示頻頻致謝。

本文章來自《桃園電子報》。原文：78歲老婦深夜走失險上快速道路 平鎮警及時尋獲助母子團圓