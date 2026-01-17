聽新聞
飯店大樓吊鋼板只擺三角錐無人交管…往來人車吃驚 警方要辦了
高雄市新興區六合一路1棟大樓施工，雖已經申請路權，但是民眾發現大樓上吊掛鋼板，樓下卻只有擺1個三角錐，沒人交通管制，險象環生。警方今天表示將開罰。
網傳影片，在高雄市新興區六合一路與復興一路口某飯店大樓施工，大型吊車吊掛鋼板上樓，樓下道路卻無防危及交管措施，令路人看的心驚。
昨天上午10時50分許，轄區警方也接獲報案，隨即派員前往查處。
警方了解，施工業者雖依規定向主管機關申請路權，並核定1月15日至1月20日，每日上午9時至下午4時進行吊掛作業，但警方到場時，施工單位未依交通維持計畫，配置交通指揮人員引導通行，將通報市府勞工局及工務局依權責查處。
警方表示，施工業者利用道路當工作場所，已違反道路交通管理處罰條例規定，可處行為人或其雇主1200元至2400元罰鍰，並得勒令停工及責令清除；另施工單位未設置交通指揮或安全設施，致公眾往來危險，可能涉及刑法妨害公眾往來安全罪，警方將依法移送偵辦。
