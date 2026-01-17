快訊

出國玩再也不買伴手禮給同事！原因曝光全網點頭：打死不要

學測數A解答出爐！向量出題比例較高 考生點名「燒腦魔王題」：卡很久

台股淪少數人的牛市 投資人站錯隊如何解套

聽新聞
0:00 / 0:00

飯店大樓吊鋼板只擺三角錐無人交管…往來人車吃驚 警方要辦了

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

高雄市新興區六合一路1棟大樓施工，雖已經申請路權，但是民眾發現大樓上吊掛鋼板，樓下卻只有擺1個三角錐，沒人交通管制，險象環生。警方今天表示將開罰。

網傳影片，在高雄市新興區六合一路與復興一路口某飯店大樓施工，大型吊車吊掛鋼板上樓，樓下道路卻無防危及交管措施，令路人看的心驚。

昨天上午10時50分許，轄區警方也接獲報案，隨即派員前往查處

警方了解，施工業者雖依規定向主管機關申請路權，並核定1月15日至1月20日，每日上午9時至下午4時進行吊掛作業，但警方到場時，施工單位未依交通維持計畫，配置交通指揮人員引導通行，將通報市府勞工局及工務局依權責查處。

警方表示，施工業者利用道路當工作場所，已違反道路交通管理處罰條例規定，可處行為人或其雇主1200元至2400元罰鍰，並得勒令停工及責令清除；另施工單位未設置交通指揮或安全設施，致公眾往來危險，可能涉及刑法妨害公眾往來安全罪，警方將依法移送偵辦。

飯店大樓吊鋼板只擺三角錐，底下人車險象環生，高雄警方將開罰、查辦。圖／讀者提供
飯店大樓吊鋼板只擺三角錐，底下人車險象環生，高雄警方將開罰、查辦。圖／讀者提供
飯店大樓吊鋼板只擺三角錐，底下人車險象環生，高雄警方將開罰、查辦。圖／擷取自社會事新聞影音
飯店大樓吊鋼板只擺三角錐，底下人車險象環生，高雄警方將開罰、查辦。圖／擷取自社會事新聞影音

查處 路權 高雄市

延伸閱讀

疑愛貓廚房搗蛋踏到爐具起火 飼主被警通知返家抽油煙機、爐台被燒毀

聖育資料中心業務增溫

影／台南安南區新建大樓火警！28樓火點在屋突處 消防搶救中

汐止科學園區高樓搶救演練 新北消防守護平安過年

相關新聞

新北半夜驚天巨響 恍神男駕車撞路邊13輛機車

陳姓男子今天凌晨駕駛休旅車行經新北市中和區，疑似過度疲勞精神不濟，涉嫌失控直接碰撞路邊停放13輛機車，整輛汽車還卡在機車...

西門町美食讓人凍未條！外送員拍照騙餐 這包滷味代價18萬

彭姓外送員去年元月農曆大年初三晚間接單，從北市西門町知名滷味攤取餐送往桃園，當他抵達目的地拍照回傳，竟忍不住美食香味誘惑...

台中西屯深夜火燒車 賓士不明原因自燃…文心路上燒成焦黑

台中市西屯區文心路三段，鄰近華美西街口今凌晨12點多驚傳火燒車，1輛銀色賓士不明原因自然，火勢迅間吞噬整輛車，所幸車主即...

基層警統調高雄帥警、女警高顏值畫面曝 網笑：犯罪率會上升

高雄基層警員統調昨選填單位，警界生力軍報到，會場滿是高顏值的警員，有像韓國歐巴的天菜級男警、笑容讓人融化的正妹女警，選填...

只顧操作導航方向盤打偏 高雄轎車衝撞路樹翻滾四輪朝天

潘姓男子昨天深夜10時55分許駕Toyota轎車行經高雄市大寮區鳳屏一路，因邊開車邊操作導航系統，一個不注意，方向盤打偏...

飯店大樓吊鋼板只擺三角錐無人交管…往來人車吃驚 警方要辦了

高雄市新興區六合一路1棟大樓施工，雖已經申請路權，但是民眾發現大樓上吊掛鋼板，樓下卻只有擺1個三角錐，沒人交通管制，險象...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。