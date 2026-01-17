男就診遺落2萬元 台中警追查失主成功返還
吳姓男子到台中市烏日林新醫院就診時遺落新台幣2萬元現金，經院內人員發現送到警察局，警方調閱監視器查出失主，甚至到吳姓男子住家通知領回，讓吳姓男子感到驚訝又溫暖。
台中市政府警察局烏日分局今天表示，三和派出所日前接獲醫院行政人員報案，院內大廳拾獲散落一地的2萬元現鈔，卻無人認領，擔心這筆款項可能對失主極重要，立即送到警察局。
經警方調閱醫院監視器，發現1名男子在櫃檯繳費掏取物品時，口袋內現金不慎滑落，但未察覺就離去。經員警請醫院掛號處協助，比對繳費紀錄，成功查出吳姓失主身分。
員警多次撥打吳姓男子電話未接通，考量這筆錢可能是失主重要醫療費或生活費，警方就直接到吳姓男子住處尋人，但吳姓男子不在家，就請管理員留言通知。
吳姓男子接獲通知後抵達派出所，才發現口袋內2萬元生活費遺失，還回醫院向協助報案的醫院員工致謝。他說，當時在醫院思緒都在就醫流程，未發現金錢遺失，對醫院與警方通力合作，讓他感到驚訝又溫暖。
