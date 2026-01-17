快訊

台積電進駐中油舊址 高市消新增後勁分隊

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

中油高雄廠舊址畫入楠梓科學園區高雄市消防局因應原址已成為科學園園區，今年新增「後勁消防分隊」，今年與特搜大隊一分隊進駐園區，成為高雄市消防局第53支消防分隊，人員已進駐運作，市府將擇日正式落成。

消防局長王志平表示，隨著中油高雄廠舊址改為楠梓科學園區，台積電等廠商進駐，楠梓區人口激增，近2年來尋找適合位置，因中油高雄廠原中油消防隊已經遷離，正在科學園區內，才利用原廳舍，花5、6千萬元翻修，成立後勁消防分隊。

高雄市楠梓區原擁有楠梓坑、右昌及後勁等3大聚落，僅楠梓坑、右昌2地區有楠梓、右昌消防分隊，高雄市消防局自2024年起，計畫成立後勁消防分隊，到今年1月1日，消防救護人車進駐運作。

由於後勁消防分隊的土地是中油財產，目前由高雄市經發局編租金，向中油承租土地。

多年來後勁地區一有緊急事故或救護案件，消防局只能由楠梓或右昌分隊派人車，居民及民代一再爭取在後勁成立消防分隊，今年後勁分隊成立，令居民多一層保障。

因台積電進駐楠梓科學園區，高雄市消防局今年新增後勁消防分隊。圖／讀者提供
因台積電進駐楠梓科學園區，高雄市消防局今年新增後勁消防分隊。圖／讀者提供

