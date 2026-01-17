聽新聞
台積電進駐中油舊址 高市消新增後勁分隊
中油高雄廠舊址畫入楠梓科學園區，高雄市消防局因應原址已成為科學園園區，今年新增「後勁消防分隊」，今年與特搜大隊一分隊進駐園區，成為高雄市消防局第53支消防分隊，人員已進駐運作，市府將擇日正式落成。
消防局長王志平表示，隨著中油高雄廠舊址改為楠梓科學園區，台積電等廠商進駐，楠梓區人口激增，近2年來尋找適合位置，因中油高雄廠原中油消防隊已經遷離，正在科學園區內，才利用原廳舍，花5、6千萬元翻修，成立後勁消防分隊。
高雄市楠梓區原擁有楠梓坑、右昌及後勁等3大聚落，僅楠梓坑、右昌2地區有楠梓、右昌消防分隊，高雄市消防局自2024年起，計畫成立後勁消防分隊，到今年1月1日，消防救護人車進駐運作。
由於後勁消防分隊的土地是中油財產，目前由高雄市經發局編租金，向中油承租土地。
多年來後勁地區一有緊急事故或救護案件，消防局只能由楠梓或右昌分隊派人車，居民及民代一再爭取在後勁成立消防分隊，今年後勁分隊成立，令居民多一層保障。
