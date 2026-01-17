快訊

新北半夜驚天巨響 恍神男駕車撞路邊13輛機車

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

陳姓男子今天凌晨駕駛休旅車行經新北市中和區，疑似過度疲勞精神不濟，涉嫌失控直接碰撞路邊停放13輛機車，整輛汽車還卡在機車上面，動彈不得。陳男酒測值為零，也無毒駕，警方已漏夜連繫受害機車車主出面指認。

從事服務業的陳姓男子（29歲）今天凌晨1時許駕駛休旅車返家，從新北市中和區環河西路往永和路方向行駛，疑似疲勞精神不濟，直接碰撞路邊停放13輛機車，整輛休旅車還卡在遭撞倒的機車上面動彈不得。

新北市中和警方獲報到場，確認陳男未受傷，酒測值為零，也無毒駕情事，據了解，陳男疑因體力不濟，一時失神才會衝撞路邊整排機車，員警依規定完成現場圖繪製、事故攝影及交通事故卷宗建檔作業，也漏夜連繫受害機車車主出面指認。

陳姓男子今天凌晨1時許駕駛休旅車從新北市中和區環河西路往永和路方向行駛，疑似疲勞精神不濟，直接碰撞路邊停放13輛機車，整輛車還卡在機車上面動彈不得。記者王長鼎／翻攝
