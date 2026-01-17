西門町美食讓人凍未條！外送員拍照騙餐 這包滷味代價18萬

快訊

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

彭姓外送員去年元月農曆大年初三晚間接單，從北市西門町知名滷味攤取餐送往桃園，當他抵達目的地拍照回傳，竟忍不住美食香味誘惑，直接帶走吃光，訂餐民眾找不到滷味氣炸提告，桃園地院依業務侵占罪，判彭男6月徒刑，得易科18萬元罰金，還得吐出滷味的費用。

犯罪事實指出，彭男是貨運物流業者Lalamove負責外送餐點的外送員，2025年1月31日也就是農曆年初三的晚間某時許，接獲侯姓顧客委託前往台北市萬華區漢中街西門町的萬國滷味取餐。這份總價996元的訂單不僅路途遙遠，光是單趟路程至少20餘公里，成本也不低，餐點價值為540元，外送費用高達456元，送至桃園市八德區某社區前。

檢警調查，彭男當晚22時26分一路頂著寒風，由北市騎車抵達桃園市八德區目的地，但他並未敲門送餐，先在現場拍照傳送給顧客，製造「已送達」的假象，隨即發動機車將整包滷味載離現場，侯男遲遲等不到餐點，調閱社區監視器後，才驚覺滷味被外送員「打包帶走」憤而報警。

八德警方根據監視器查出車號，循線通知彭男到案，由於他抵達目的地，從後座外送箱拿出餐點，拍完照又放回箱內、上車離開的一連串過程，全遭社區監視器完整蒐證，彭男看完影片只能坦承不諱。

法院審理時，認為檢察官起訴法條為普通侵占罪，但彭男是做外送餐點工作，利用執行外送業務的機會侵占財物，應屬於業務侵占罪，檢方聲請簡易判決處刑的法條不適當，因此變更起訴法條加重處刑，由於犯案事實相同，依法也通知被告彭姓外送員並在傳喚時，告知正確罪名讓他有機會表達意見。

法官審酌，彭姓被告利用外送餐點的工作機會，把不屬於自己的財物拿走，這樣的行為侵害告訴人侯姓顧客的財產權益，值得責難；他在偵查過程中有認罪，但到目前為止，並未和告訴人達成和解，也未賠償損失或取得告訴人的諒解，綜合她的家庭經濟狀況、智識程度、前科素行、犯罪動機、目的及手段等情狀，量處適當之刑，並諭知易科罰金。

西門町萬國滷味的誘惑連外送員也凍未條！彭姓外送員接單前往領取總價996元的滷味，送達20餘公里外的桃園八德，拍照回傳竟直接把滷味帶走，桃園地院依業務侵占罪，判彭男6月徒刑，可易科罰金18萬，還得追回滷味費用。圖／取自「萬國滷味」臉書粉專
西門町萬國滷味的誘惑連外送員也凍未條！彭姓外送員接單前往領取總價996元的滷味，送達20餘公里外的桃園八德，拍照回傳竟直接把滷味帶走，桃園地院依業務侵占罪，判彭男6月徒刑，可易科罰金18萬，還得追回滷味費用。圖／取自「萬國滷味」臉書粉專

