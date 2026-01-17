台中男子不滿金錢糾紛 放火燒友人機車遭逮

快訊

中央社／ 台中17日電

台中林姓男子與汪姓女子有金錢糾紛，今天凌晨自行將對方機車移至路旁，並放火點燃後逃逸，幸附近民眾發現撲滅未釀災。警方在案發3小時內循線將他逮捕，後續將依法送辦。

台中市警局第二分局表示，警方今天凌晨5時42分獲報，北區梅川東路與衛道路口有機車起火燃燒，經派遣警力及鑑識人員到場，幸火勢已由鄰近民眾撲滅，未波及其他車輛。

警方訪查發現，57歲汪姓女車主表示，機車日前曾借予50歲林姓友人使用，後因雙方發生新台幣2萬元的金錢糾紛，汪女便取回機車鑰匙，致林男心生不滿。

林男事發前曾以電話告知汪女後，擅自牽走機車移至案發地點，並點燃機車坐墊逃逸。經警方現場檢視案發機車，除坐墊有明顯燒毀情形外，其餘車體未發現遭破壞跡象。

警方於案發後3小時內將林男逮捕到案，後續將依刑法公共危險罪嫌，將他移送台灣台中地方檢察署偵辦。

台中林姓男子與汪姓女子有金錢糾紛，他17日凌晨自行將對方機車移至路旁，並放火點燃後逃逸，幸附近民眾發現撲滅未釀災，警方在案發3小時內循線將他逮捕送辦。（翻攝照片）中央社
台中林姓男子與汪姓女子有金錢糾紛，他17日凌晨自行將對方機車移至路旁，並放火點燃後逃逸，幸附近民眾發現撲滅未釀災，警方在案發3小時內循線將他逮捕送辦。（翻攝照片）中央社

