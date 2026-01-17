從鬼門關前被拉回來！嘉義市消防節獲救民眾現身 感恩消防英雄

後天消防節，嘉義市政府消防局昨晚在船老大餐廳舉辦消防節慶祝活動，表揚績優消防、義消人員，多名獲救受助市民到場致謝，分享與死神擦肩而過驚險時刻，讓典禮不只是頒獎，更成為充滿感恩與溫度致敬儀式。

滕姓男子去年7月31日在家OHCA（到院前心肺功能停止），後湖分隊及第一分隊聯手急救，成功從鬼門關前救回一命，妻子感念消防人員即時搶救，捐贈自動給氧機2組，回饋救護能量。她說，「如果沒有消防弟兄，那天就沒有今天的我們。」

另一個感人故事，來自湖內分隊緊急接生任務。賴姓女子去年11月下旬在家突發腹痛，懷孕38周又4天即將臨盆，消防人員趕抵現場後，冷靜應變、專業接生，讓新生命平安誕生。賴女到場，向接生的消防員林俊成致謝，直言，「那一刻真的很害怕，是你們讓我安心把孩子生下來。」多年來捐贈消防局8輛救護車的蕭友信說，親眼看見消防人員在生死一線間拚命付出，更堅定要成為他們最堅實後盾。

市長黃敏惠說，消防人員價值，不只體現在獎項與數據，更體現在每位被救回生命與家庭感謝。這些真實故事，是城市安全最有力的證明，提醒市府持續以「以人為本」為核心，守護消防英雄的安全與健康。