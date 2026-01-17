快訊

基層警統調高雄帥警、女警高顏值畫面曝 網笑：犯罪率會上升

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄基層警員統調昨選填單位，警界生力軍報到，會場滿是高顏值的警員，有像韓國歐巴的天菜級男警、笑容讓人融化的正妹女警，選填單位的畫面被市警局臉書小編PO上官網，讓不少學長姊留言稱讚，有網友笑稱「男帥女美，犯罪率會上升」。

高雄市基層員警統調昨選填志願，市警局官網小編將男女警員選填志願的畫面拍下PO上官網，撰文鼓舞這群警界新鮮人，提及「警察制服很重，肩上扛著守護市民的責任，不論分發到哪個單位，高雄這座城市的日夜，因為有你們更加安穩，祝願學長姊在未來執行每個勤務時，出入平安，順利順心」。

男女警員選填的畫面在市警局臉書官網曝光，不少警員高顏值的長相讓不少學長姊和網友讚爆，有網友指，「原來是警察報到，我以為是選美比賽」、「顏值決定起跑線」、「好多正妹」、「太多美女警察了吧 怎樣才可以被逮捕」、「男的帥女的美，犯罪率會不會反而上升啊」、「想被抓」。

另有資深學長留言指，「大備之後還笑得出來嗎」、「這笑容，應該......或許......不會維持太久」、「顏值不夠只能苦幹實幹了」、「羨慕這群新鮮的肝」。

其中一名長相如韓國歐巴的天菜級帥警黃碩庭是暨南大學教育系、113年特考班，分發到新興分局中山派出所。黃碩庭說，選擇從警守護社會；在鼓山新濱所實習期間，令他難忘的是曾和學長在暴雨中挺進柴山，處理土石流坍塌現場。當下體悟「警察的工作不僅是執法，更是民眾在最無助時的依靠」。

黃碩庭說，新興區是高雄心臟地帶，勤務繁重且專業度高，對他而言，是警察職涯的最佳修煉場，會將實習時救災的精神化為日常守護的力量，成為一名專業且充滿溫度的波麗士。

正妹女警王彤鈺長相甜美，笑起來有種讓人融化的神情，108特考班，從警單純只是想要一份穩定工作，這次分派至小港分局漢民派出所服務。

高雄基層警員統調昨選填單位，會場有不少笑容讓人融化的正妹女警。圖／取自高雄市警局臉書官網
高雄基層警員統調昨選填單位，會場有不少笑容讓人融化的正妹女警。圖／取自高雄市警局臉書官網
長相如韓國歐巴的天菜級帥警黃碩庭，昨分發至新興警分局中山派出所服務。圖／取自高雄市警局臉書官網
長相如韓國歐巴的天菜級帥警黃碩庭，昨分發至新興警分局中山派出所服務。圖／取自高雄市警局臉書官網
高雄基層警員統調昨選填單位，會場有不少長相如韓國歐巴的天菜級帥警。圖／取自高雄市警局臉書官網
高雄基層警員統調昨選填單位，會場有不少長相如韓國歐巴的天菜級帥警。圖／取自高雄市警局臉書官網
正妹女警王彤鈺，長相甜美，笑起來會讓人融化的神情，分派至小港分局漢民派出所服務。圖／取自高雄市警局臉書官網
正妹女警王彤鈺，長相甜美，笑起來會讓人融化的神情，分派至小港分局漢民派出所服務。圖／取自高雄市警局臉書官網

警察 女警 學長

