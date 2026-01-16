聽新聞
19歲機車騎士騎山路自撞護欄 墜落9公尺深山坡幸運獲救
今天下午4時許，一名19歲機車騎士經過屏東縣三地門鄉台24線30K處時，因不明原因自撞護欄，隨後墜落山坡。警消人員獲報後到場救援，順利將騎士救起後緊急送醫，所幸無生命危險，肇事原因有待警方調查。
今天下午4時18分里港警分局接獲報案，三地門鄉台24線30K處，19歲李姓男子騎機車由三地門往霧台上山方向時，因不明原因自撞護欄，並墜落約9公尺深的山坡。警消獲報後到場救援，於5時30分順利將李男救起。
李男身體多處擦挫傷，所幸意識清楚、無生命危險，送往龍泉榮民醫院治療。李男酒測值為0，肇事原因有待警方調查。警方也呼籲，用路人行駛山區道路時，務必注意車前狀況及道路環境，切勿超速，並遵守道路速限及相關交通標誌、標線規定，避免發生事故。
