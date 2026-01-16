高屏大橋死亡車禍！夫妻騎車與曳引車擦撞 太太腦漿四溢慘死輪下

高屏大橋屏東端建國路與大溪路口涵洞今天下午發生一起死亡車禍，吳姓男子騎機車載李姓太太，通過涵洞往萬丹方向行駛時，疑似因道路縮減，被同向行駛的曳引車捲入，夫妻2人摔倒在地，太太被曳引車輾過頭部，腦漿四溢當場死亡，事發原因仍待警方釐清。

警方初步調查，今天下午2時許，67歲吳姓男子騎乘機車搭載68歲李姓太太，穿過高屏大橋涵洞往萬丹方向時，疑似因道路縮減，與同向48歲藍姓駕駛的曳引車發生擦撞，兩人倒地後太太被捲入車輪中，輾壓到腦漿四溢當場死亡。

事故發生後派員到場處理，並完成道路改善會勘，詳細肇事原因仍待進一步調查釐清。警方呼籲行駛時應避免與大型車輛併行，保持安全距離，切勿進入大型車輛視線死角，降低事故發生風險，共同維護道路交通安全。