國3龍井段小貨車追撞故障車！駕駛受傷送醫 下班尖峰時段回堵5公里

國3台中龍井路段在今天傍晚發生51歲黃男駕駛小貨車，碰撞前方一輛因故障停放在中線車道小貨車，由於撞擊力道大，黃男的小貨車車頭嚴重損毀，黃男受傷送醫，被撞的小貨車車上紙袋也散落一地，這場事故也造成車流回堵5公里，肇事經過及原因由國道警調查釐清中。

國道警說明，今天下午4時46分，國道3號北向185.1公里龍井路段發生2輛小貨車碰撞事故，黃男駕駛小貨車行駛中線車道，疑未注意車前狀況，與故障停放中線車道、由24歲張男駕駛的小貨車發生碰撞，導致黃男受傷送醫，這起事故在下午5時45分排除。

國道警呼籲駕駛，行車應保持適當安全距離，並隨時注意前方路況，避免引發交通事故，造成自身及他人之危險。如未注意車前狀態致人重傷或死亡，將吊扣或吊銷駕照。