又是他！上周才大鬧全台首邑縣城隍廟 前天光顧安平威鎮堂被逮

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南安平區威鎮堂14日傳遭不明人士惡意破壞五營兵房、天公爐、忠福牧童雕像，及焚燒黑令旗、宮燈等，危及廟方安全外，也造成附近居民恐慌，廟方向台南市警四分局報案，迅速鎖定涉案的57歲許姓男子，而他8日才夜闖全台首邑縣城隍廟破壞令旗、儀杖而遭送辦。

威鎮堂指出，堂中遭受不明人士惡意破壞五營兵房、天公爐、忠福牧童雕像，及縱火焚燒黑令旗、宮燈，並在天公爐下方、龍柱焚燒不明物品，擔心波及建物，向安平派出所報案。廟方也發文提醒各宮廟需特別提防與注意，以免釀成災害。

警方調查，14日上午8時50分許接獲報案，立即派員到場處理，並同步調閱周邊監視器影像，迅速鎖定許男，當晚即通知他到案說明後，依涉公共危險罪嫌函送台南地檢署偵辦。

據指出，許男8日才涉破壞全台首邑縣城隍廟黑令旗及龍頭杖等宗教儀杖等，市警五分局傳喚他到案，但因其精神狀況不穩定，語焉不詳，警詢後依涉毀損罪嫌送辦。

台南安平區威鎮堂14日傳遭不明人士惡意破壞五營兵房、天公爐、忠福牧童雕像，及焚燒黑令旗、宮燈等，警方依監視器影像，鎖定涉案的許姓男子。圖／取自安平威鎮堂臉書
台南安平區威鎮堂14日傳遭不明人士惡意破壞五營兵房、天公爐、忠福牧童雕像，及焚燒黑令旗、宮燈等，警方依監視器影像，鎖定涉案的許姓男子。圖／取自安平威鎮堂臉書
安平威鎮堂的黑令旗、宮燈等，遭許男焚毀。圖／取自安平威鎮堂臉書
安平威鎮堂的黑令旗、宮燈等，遭許男焚毀。圖／取自安平威鎮堂臉書
廟方指出，不明人士惡意破壞五營兵房、天公爐、忠福牧童雕像等，經蒐證後報警處理。圖／取自安平威鎮堂臉書
廟方指出，不明人士惡意破壞五營兵房、天公爐、忠福牧童雕像等，經蒐證後報警處理。圖／取自安平威鎮堂臉書

台南 城隍廟 監視器

