高雄福特電動野馬遭機車追撞 右車門遭撞凹、騎士腳輕傷

陳姓男子今天下午1時31分許駕福特電動野馬轎車行經高市苓雅區輔仁路打算右轉中正路，遭同向騎機車的黃姓男子追撞，右側車門當場被撞凹，黃男則連人帶車倒地腳輕微擦傷，雙方均無酒駕行為，詳細肇責待釐清。

苓雅警分局指出，陳姓男子（52歲）於今天下午1時31分駕福特電動野馬轎車行經輔仁路由北向南行駛，陳男打算右轉中正路，但遭後方同向騎機車的黃姓男子（29歲）追撞，導致右側車門凹了一個洞。

黃男當時撞上陳男座車後，連人帶車倒在地上，所幸未被後方車輾壓，僅腳受輕微擦挫傷，陳男見車門被撞凹，當場傻眼。