14度低溫老婦「心臟快停了！」 北市員警鳴警笛急送就醫

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

台北市南港區一名老婦，日前在14度低溫環境下，疑似心律不整在忠孝東路7段街頭向警方求救，表示自己「心臟快停了」，由於當時正值傍晚6點下班尖峰時間，南港警方火速開警車鳴笛載送老婦人前往醫院救治，事後老婦感激警方協助。

南港派出所副所長邱耀威、警員簡晉宏 ，日前巡簽轄內各處巡邏箱，行經忠孝東路7段附近便利商店，突遇一名老翁攙扶著妻子上前求助，老婦稱身體極度不適，甚至對員警說「自己心臟要停止了」，原來老婦疑有心律不整問題，當天低溫14度，她外出時沒有做足保暖工作，引起呼吸困難。

老翁本想自行叫車前往醫院，但時值下班交通顛峰時刻，老翁招手多時卻始終沒有計程車靠停，眼見妻子狀況不斷惡化，剛好警車經過，立即上前請求協助；員警見狀，火速鳴笛載送老婦前往忠孝醫院，讓原本約需10多分鐘車程，在確保安全前提下，僅用6分鐘便迅速抵達，順利送入急診室醫治，成功爭取寶貴的黃金救援時間。

院方進一步檢查救治後，老婦身體狀況已無大礙，事後家屬十分感謝警方熱心義舉，頻頻向二員道謝。

南港所副所長邱耀威（左）、警員簡晉宏（右）。記者廖炳棋／翻攝
南港所副所長邱耀威（左）、警員簡晉宏（右）。記者廖炳棋／翻攝
員警協助民眾就醫。記者廖炳棋／翻攝
員警協助民眾就醫。記者廖炳棋／翻攝

老婦 低溫

