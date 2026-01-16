影／苗栗大型吊臂車失控！衝撞路邊11輛汽機車 路人一度受困車下

快訊

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導

53歲徐姓男子今天中午12點多駕駛大型吊臂車沿苗栗縣公館鄉台6線公路行駛，行經國道一號公館交流道附近的五谷陸橋路口時，不知何故偏離車道，連續衝撞路邊11輛汽機車，路人劉姓男子也遭殃，被撞後受困在大吊車下，由救援人員救出送醫，事故發生原因和責任待調查釐清。

苗栗警方初步調查，大型吊臂車駕駛徐姓男子當時由台6線公路西往東直行，經五谷陸橋路口時突然偏離車道往路邊衝撞，路邊有4輛小型車及7輛普通重機車受損、車體擠壓變形，路人24歲劉姓男子也被撞並受困在吊臂車底，消防救護人員趕抵將他救出，傷者身上有多處擦挫傷，被送往苗栗市大千綜合醫院救治，大吊車駕駛經酒測，並未酒後駕車。

苗栗警分局呼籲汽車駕駛人上路前，應定期檢修車輛煞車與機件狀況，確保行車安全，避免發生類似追撞事故，以確保自己與用路人生命財產安全。

一輛大型吊臂車今天中午沿苗栗縣公館鄉台6線公路行駛，行經國道1號公館交流道附近的五谷陸橋時，不知何故偏離車道，連續衝撞路邊11輛汽機車。圖／記者胡蓬生翻攝
苗栗縣 車禍

