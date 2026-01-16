趕船釀禍？箱型車高速失控撞路燈 駕駛、乘客3人送醫

快訊

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導

金門金城鎮今日下午3時10分左右發生一起嚴重車禍。一輛銀色箱型車載著3名乘客，疑似為趕赴水頭碼頭搭船，在行經水頭1-1道路時，疑因車速過快，剛過轉彎處，車輛即不明原因失控撞上路燈，強大撞擊力道導致車頭嚴重變形，整輛車的車頭與路燈嵌在一起，駕駛一度受困車內；詳細肇事原因，正由警方調閱路口監視器進一步釐清。

據了解，事故發生後，路過民眾見狀立即通報警消，消防局獲報趕抵，先將2名乘客送醫治療，另名駕駛則因人受困於駕駛座，消防人員出動破壞剪進行搶救，歷時10多分鐘才順利將人救出並送醫，現場可見車內物品散落一地，血跡斑斑，畫面怵目驚心。

警方指出，該箱型車前擋風玻璃與車頭幾乎全毀，前座兩具安全氣囊全數爆開，氣囊上亦留有血跡；傷者送醫後暫無生命危險，詳細肇事原因仍待調閱路口監視器進一步釐清。

有路過民眾表示，該車輛疑似為私家車載客，為趕搭小三通船班前往廈門而加快車速，釀成意外，車上3人中，有1名乘客未受傷，隨後自行前往水頭碼頭趕船。

據了解，近期小三通航線搭乘率居高不下，幾乎班班客滿，也帶動水頭碼頭周邊載客需求，由於計程車收費偏高，部分白牌車或俗稱「黃牛車」搶進市場，多透過手機或網路事先攬客，趕船壓力下超速行駛的情形屢見不鮮，已成為潛藏的交通安全隱憂。

警方呼籲，駕駛人務必遵守速限，切勿因趕時間鋌而走險，相關單位也應加強稽查非法載客行為，避免類似事故一再發生。

金門金城鎮今日下午發生一起嚴重車禍，一輛銀色箱型車載著3名乘客，疑似為趕赴水頭碼頭搭船，在行經水頭1-1道路時，車輛失控撞上路燈，現場血跡斑斑。記者蔡家蓁／攝影
金門金城鎮今日下午發生一起嚴重車禍，一輛銀色箱型車載著3名乘客，疑似為趕赴水頭碼頭搭船，在行經水頭1-1道路時，車輛失控撞上路燈，消防人員到場原本要將車輛與路燈分開，但因為難度太高只能做罷。記者蔡家蓁／攝影
金門金城鎮今日下午發生一起嚴重車禍，一輛銀色箱型車載著3名乘客，疑似為趕赴水頭碼頭搭船，在行經水頭1-1道路時，車輛失控撞上路燈，整輛車與路燈嵌在一起。記者蔡家蓁／攝影
金門金城鎮今日下午發生一起嚴重車禍，一輛銀色箱型車載著3名乘客，疑似為趕赴水頭碼頭搭船，在行經水頭1-1道路時，車輛失控撞上路燈，駕駛一度受困車內，消防人員費了一番功夫將人救出送醫。記者蔡家蓁／攝影
