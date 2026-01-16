影／深夜街頭如戰場！嘉義市南京路暴力砸店案 10嫌落網

嘉義市南京路昨天凌晨街頭暴力事件，黑夜中突如其來的棍棒聲與撞擊聲，打破社區寧靜。警方指出，當天凌晨3點多，接獲民眾報案，指南京路一處神壇店家遭人惡意攻擊，現場有多名嫌犯分乘多輛轎車到場，不僅持棍棒猛砸店面，其中還有一輛轎車直接衝撞鐵門後迅速逃逸，行徑相當囂張，所幸事件未造成人員傷亡。

暴力事件發生後，地方高度關注。嘉市警局第一分局立即成立專案小組縝密蒐證，今天持嘉義地檢署檢察官核發拘票，兵分多路展開行動，一舉拘提王姓、蔡姓等共10名涉嫌人到案說明。初步了解，這起街頭暴力事件非臨時起意，而是雙方財務糾紛有關，最終演變成集體暴力行為。

警方指出，涉案人員涉及無故侵入他人住宅、毀損財物及毆打被害人等行為，已依涉嫌刑法妨害秩序、聚眾鬥毆傷害、毀損及侵入住宅等罪嫌，移送嘉義地檢署偵辦。相關案情仍在持續釐清中，不排除還有其他共犯或幕後指使者，警方將進一步深入追查。