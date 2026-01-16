36歲科技公司員工電梯內突昏倒 警消電擊8次、院前葉克膜機制救命
新竹縣1名民眾日前昏倒失去意識，一旁同事對患者施作心肺復甦術，警消趕到現場接手電擊8次，並啟動「院前葉克膜機制」，成功搶救生命。
新竹縣政府消防局今天發布新聞稿表示，36歲李姓科技公司員工日前在公司電梯內突然昏倒、失去意識，一旁同事見狀立即致電119，透過指揮中心護理師線上指導，為患者施作心肺復甦術（CPR）。
救護人員抵達現場接手急救，竹縣警消指出，除施打藥物，也實施8次電擊，並同步聯繫新竹縣東元醫院啟動「院前葉克膜機制」，為後續搶救爭取時機。
竹縣消防局人員向中央社記者表示，今年1月1日起，竹縣消防局與東元醫院合作建立「院前葉克膜啟動機制」，此機制為第1線救護人員評估患者若需裝葉克膜治療，可立即聯繫醫院提前準備，當患者抵達醫院時即可置入葉克膜救治，縮短搶救時間。
新聞稿中，東元醫院急診科急救醫學教育中心主任簡振宇表示，一般葉克膜自啟動至灌流最快需60分鐘，但此次案例因消防人員即時回報，成功將時間縮短至25分鐘，讓患者從倒下到完成葉克膜灌流控制在60分鐘內，院前啟動機制功不可沒。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言