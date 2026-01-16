橄欖粕油冒充頂級橄欖油販售 檢警搜索帶回業者父子3人、訊後交保

快訊

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

士林地檢署偵辦假油案，查出堡晟興業有限公司、楓緣國際企業有限公司自2024年起，涉嫌自國外進口成本較低的「橄欖粕油」，以「日本一番頂級橄欖油」的名義販售給下游廠商牟利。士檢昨天發動搜索，帶回公司實際負責人陳志豪及其兩名兒子，以及5名證人到案，複訊後認定父子3人涉案情節重大，分別諭知100萬元、50萬元及30萬元交保，全案依詐欺及違反食品安全衛生管理法持續偵辦。

本案由士林地檢署肅貪組檢察官蔡景聖指揮，內政部警政署保安警察第七總隊第三大隊偵辦，專案小組昨天持法院核發的搜索票，會同衛福部食品藥物管理署及新北市政府衛生局，兵分4路前往新北市的公司舊址、倉庫及涉案人住處等共4處執行搜索，並帶回相關人員說明。

檢警指出，涉案的實際負責人為陳志豪，旗下兩家公司都是他所掌控，並安排兩名兒子分別擔任廠長及公司員工，3人涉嫌以「日本一番頂級橄欖油」名義對外販售產品，實際內容物卻為「橄欖粕油」，涉犯刑法第339條之4第1項第2款三人以上共同詐欺取財罪，並違反食品安全衛生管理法第15條第1項第7款及第49條第1項所定之假冒食品罪嫌。

檢方複訊後，諭知陳志豪以100萬元交保，其兩名兒子分別以50萬元及30萬元交保，其餘5名證人則請回；後續將持續追查相關油品實際來源、進口管道、流向等，以保障民眾權益。

據了解，橄欖油與橄欖粕油在來源與製程上存在明顯差異，橄欖油是由橄欖果實經第一次壓榨取得，依品質可分為特級初榨、初榨與精製橄欖油，而橄欖粕油則是從榨取橄欖油後的果渣經高溫或溶劑萃取、精製而成，風味淡、營養價值低，常與少量初榨橄欖油混合製成調和油，適合煎、煮、炒、炸等高溫烹調，價格低於橄欖油。

士林地檢署。記者李隆揆／攝影
士林地檢署。記者李隆揆／攝影

橄欖油

