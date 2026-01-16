嘉義縣警察局正副局長異動 古瑞麟、陳譽仁1月20日到任
警政署今天公布高階警官人事異動，嘉義縣警察局長李權哲調任台北市警察局主任秘書，保二總隊副總隊長古瑞麟調任嘉義縣警察局長，嘉義縣警察局副局長葉志誠陞任警政署警監督察，航警局高雄分局長陳譽仁調任嘉義縣警察局副局長，1月20日將交接到任。
古瑞麟是中央警察大學56期、玄奘大學公共事務管理學系碩士，歷任花蓮港警總隊長、保五總隊主任秘書、高雄市警察局楠梓、三民第一分局、仁武分局、新興分局長，刑事局偵六大隊長、國際刑警科長，以及苗栗縣及南投縣警察局刑警大隊長，外界風評沉穩少話。
陳譽仁是中央警察大學戶政學系55期，歷任警政署署長室秘書，以及高雄市警察局防治科長、少年隊長、刑警大隊偵查組長、後勤科股長、督察員。陳當年在高雄市受時任局長陳家欽提拔，升任少年隊長，再到進入署長室，現調任嘉義縣警察局副局長。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言