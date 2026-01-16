嘉義縣警察局正副局長異動 古瑞麟、陳譽仁1月20日到任

警政署今天公布高階警官人事異動，嘉義縣警察局長李權哲調任台北市警察局主任秘書，保二總隊副總隊長古瑞麟調任嘉義縣警察局長，嘉義縣警察局副局長葉志誠陞任警政署警監督察，航警局高雄分局長陳譽仁調任嘉義縣警察局副局長，1月20日將交接到任。

古瑞麟是中央警察大學56期、玄奘大學公共事務管理學系碩士，歷任花蓮港警總隊長、保五總隊主任秘書、高雄市警察局楠梓、三民第一分局、仁武分局、新興分局長，刑事局偵六大隊長、國際刑警科長，以及苗栗縣及南投縣警察局刑警大隊長，外界風評沉穩少話。

陳譽仁是中央警察大學戶政學系55期，歷任警政署署長室秘書，以及高雄市警察局防治科長、少年隊長、刑警大隊偵查組長、後勤科股長、督察員。陳當年在高雄市受時任局長陳家欽提拔，升任少年隊長，再到進入署長室，現調任嘉義縣警察局副局長。