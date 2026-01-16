快訊

「我怎麼嫁給這種人」馬英九珍藏多年照片成亮點 網笑：到底誰會放辦公室

小米REDMI Note 15系列4款手機登場！耐用大電量 Pro款2億畫素鏡頭、可配一卡通

南韓首爾公車疑煞車失靈 衝上人行道撞入銀行釀13傷

聽新聞
0:00 / 0:00

高雄台塑林園廠傳工安意外 3工人儲槽內油漆疑中毒送醫

聯合報／ 記者巫鴻瑋石秀華／高雄即時報導

高雄市林園工業區驚傳工安意外，位於林園區石化一路的台塑林園廠，今天中午12時許發生3名外包廠商工人在進行儲槽密閉空間油漆作業時，疑似通風不良，吸入過量揮發性氣體導致身體不適，甚至一度傳出昏迷，目前其中2人已被緊急送往醫院。

高雄市消防局表示，勤務中心於今天中午12時4分接獲報案，指林園區石化一路發生緊急救護案件，由於事發地點位於石化廠區，消防局不敢大意，立即派遣13車、共26名消防人員前往搶救。

據了解，現場是台塑林園廠內的PVC塑膠桶槽維護工程，今天上午11時20分許，3名分別為58歲、52歲、39歲的男性工人，正在密閉的槽體空間內進行油漆粉刷作業，疑因內部空氣不流通，導致有機溶劑揮發氣體濃度過高，工人吸入後產生頭暈、身體不適等中毒症狀，其中2名勞工自行走出儲槽，但最後一名勞工疑似因密閉空間內通風不充分，吸入蓄積的揮發性氣體而昏倒。

所幸在廠方人員發現求救後，消防人員迅速趕抵現場處置，經救護人員檢視，3名工人均意識清醒、無明顯外傷，在進行初步急救處置後，已由救護車送往鄰近醫院進行後續觀察與治療。

高雄市勞工局表示，經初步了解該作業現場疑未落實局限空間作業規定，導致通風量不足肇禍，勞檢處已立即勒令該作業現場停工，後續將深入檢視詳細發生原因。倘若確認雇主違反職業安全衛生法第6條第1項規定，將依法裁處3萬元至30萬元罰鍰。

工人在桶槽內油漆，疑因空間通風不良吸入過多揮發性氣體造成暈厥送醫。記者巫鴻瑋／翻攝
工人在桶槽內油漆，疑因空間通風不良吸入過多揮發性氣體造成暈厥送醫。記者巫鴻瑋／翻攝

工人 高雄市 消防人員

延伸閱讀

台塑高雄林園廠傳工安意外！3員工密閉桶槽油漆 昏迷送醫搶救

《軋戲》盧昱曉中毒強吻陳星旭「櫻花吻」名場面誕生

林炎田接掌北市警察局長 高雄任期3年半功過受矚目

高雄冬日遊樂園公布主角 「超人力霸王」2月7日起降臨港都

相關新聞

高雄台塑林園廠傳工安意外 3工人儲槽內油漆疑中毒送醫

高雄市林園工業區驚傳工安意外，位於林園區石化一路的台塑林園廠，今天中午12時許發生3名外包廠商工人在進行儲槽密閉空間油漆...

他質疑醫療疏失找黃偉哲陳情 突在市長室外持刀劃傷脖送醫

52歲張姓男子今上午10時14分許，疑因毒品案在台南監獄服刑，因戒護就醫認有醫療疏失，且向相關單位陳情未果，前往台南市政...

台塑高雄林園廠傳工安意外！3員工密閉桶槽油漆 昏迷送醫搶救

台塑林園廠今天中午12時許傳出工安意外，據了解，有3名員工當時在塑膠桶槽的密閉空間內油漆，疑吸入揮發性過量有毒氣體導致昏...

嘉義縣警察局正副局長異動 古瑞麟、陳譽仁1月20日到任

警政署今天公布高階警官人事異動，嘉義縣警察局長李權哲調任台北市警察局主任秘書，保二總隊副總隊長古瑞麟調任嘉義縣警察局長，...

高雄驚傳國中女學生墜樓 被人發現口吐鮮血緊急送醫

高雄市美濃區今天中午驚傳一名14歲的國中女學生不明原因從住處墜樓，由於她摔落後仍有些微意識，但口中湧出鮮血，被發現的民眾...

不甘被分手男子綑綁性侵恐嚇外籍女大學生 嘉檢起訴法院延押

31歲張姓男子去年10月起不滿外籍女大學生女友提出分手，竟涉嫌闖入對方租屋處，綑綁並強制性交，事後還以散布隱私、假借討債...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。