高雄台塑林園廠傳工安意外 3工人儲槽內油漆疑中毒送醫

高雄市林園工業區驚傳工安意外，位於林園區石化一路的台塑林園廠，今天中午12時許發生3名外包廠商工人在進行儲槽密閉空間油漆作業時，疑似通風不良，吸入過量揮發性氣體導致身體不適，甚至一度傳出昏迷，目前其中2人已被緊急送往醫院。

高雄市消防局表示，勤務中心於今天中午12時4分接獲報案，指林園區石化一路發生緊急救護案件，由於事發地點位於石化廠區，消防局不敢大意，立即派遣13車、共26名消防人員前往搶救。

據了解，現場是台塑林園廠內的PVC塑膠桶槽維護工程，今天上午11時20分許，3名分別為58歲、52歲、39歲的男性工人，正在密閉的槽體空間內進行油漆粉刷作業，疑因內部空氣不流通，導致有機溶劑揮發氣體濃度過高，工人吸入後產生頭暈、身體不適等中毒症狀，其中2名勞工自行走出儲槽，但最後一名勞工疑似因密閉空間內通風不充分，吸入蓄積的揮發性氣體而昏倒。

所幸在廠方人員發現求救後，消防人員迅速趕抵現場處置，經救護人員檢視，3名工人均意識清醒、無明顯外傷，在進行初步急救處置後，已由救護車送往鄰近醫院進行後續觀察與治療。