不甘被分手男子綑綁性侵恐嚇外籍女大學生 嘉檢起訴法院延押

31歲張姓男子去年10月起不滿外籍女大學生女友提出分手，竟涉嫌闖入對方租屋處，綑綁並強制性交，事後還以散布隱私、假借討債等方式連日恐嚇。嘉義地檢署偵結，依侵入住宅加重強制性交等罪嫌起訴，案件移審嘉義地院後，法院今天裁定張男續押。

起訴書指出，張男去年10月起，因外籍女友提出分手心生不滿，多次傳訊要求見面遭拒。去年11月19日晚間，張男侵入女友租屋處，女友返家後雙方爆發口角並拉扯。檢方認定，張男當場強行脫去被害人衣褲，並以衣物綑綁其四肢，對其強制性交得逞，過程造成被害人手腳瘀青；張男亦因遭對方反抗而被抓咬背部、手背。

檢方指出，張男深夜離去後，仍匯款新台幣2000元至女友帳戶，並註記「回覆Line」。隔日及翌日，張男再以臉書通訊軟體要求見面遭拒，轉而假借討債名義恐嚇，揚言「不出來我就PO」、「你媽媽朋友我全部都給他們」、「已找人要去找你們老師了」，甚至在被害人實習公司Google評論下，張貼「女友欠錢沒還，現在人消失了」等內容，致被害人長期處於恐懼之中。

被害人向租屋處管理人員求助，待張男離去後才敢報警。不料報案後返回住處，又發現張男徘徊門外，警方隨即報請檢方核發拘票，將張男拘提到案。張男到案後否認犯行，辯稱雙方未有強暴脅迫，傳訊僅為希望碰面。不過檢方認定，被害人有醫院驗傷診斷書、通訊軟體對話紀錄等證據相互佐證，足認犯嫌重大。