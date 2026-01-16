快訊

男質疑醫療疏失找黃偉哲陳情 突在市長室外持刀劃傷脖濺血送醫

確定了！i-dle 3月7日登台北大巨蛋 10種票價、開賣日一口氣全公布

時間軸圖表／歷時9個月6輪談判 台美關稅32%→15%如何轉折變化？

他質疑醫療疏失找黃偉哲陳情 突在市長室外持刀劃傷脖送醫

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

52歲張姓男子今上午10時14分許，疑因毒品案在台南監獄服刑，因戒護就醫認有醫療疏失，且向相關單位陳情未果，前往台南市政府市長室要找市長黃偉哲，經相關人員請他到外面坐下後，突然拿出刀子劃傷脖子流血，現場經市府保大等奪刀，消防人員到場包紮，生命狀況穩定而送醫。

據了解，張曾14日前往市府陳情，社會局也因他四處陳情，派員協助處理。案發後，社會局及市警四分局華平派出所員警陪同119到醫院了解其陳情訴求。

台南消防局上午10時13分據市府駐衛警通報，市府永華市政中心2樓有人受傷，當事人清醒，巡邏員警趕往現場，消防局也出動1車2人到場救護。

所幸張的刀子立即被保大人員取下，但他的脖子有劃傷流血痕跡，坐臥在市長室外沙發區一語不發，經救護人員先行包紮，生命狀況穩定，送醫院診治。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

張男今上午到市長室陳情，突然拿出刀子劃傷脖子流血，現場經市府保大等奪刀，消防人員到場包紮，生命狀況穩定而送醫。圖／讀者提供
張男今上午到市長室陳情，突然拿出刀子劃傷脖子流血，現場經市府保大等奪刀，消防人員到場包紮，生命狀況穩定而送醫。圖／讀者提供

黃偉哲 毒品

