他質疑醫療疏失找黃偉哲陳情 突在市長室外持刀劃傷脖送醫

52歲張姓男子今上午10時14分許，疑因毒品案在台南監獄服刑，因戒護就醫認有醫療疏失，且向相關單位陳情未果，前往台南市政府市長室要找市長黃偉哲，經相關人員請他到外面坐下後，突然拿出刀子劃傷脖子流血，現場經市府保大等奪刀，消防人員到場包紮，生命狀況穩定而送醫。

據了解，張曾14日前往市府陳情，社會局也因他四處陳情，派員協助處理。案發後，社會局及市警四分局華平派出所員警陪同119到醫院了解其陳情訴求。

台南消防局上午10時13分據市府駐衛警通報，市府永華市政中心2樓有人受傷，當事人清醒，巡邏員警趕往現場，消防局也出動1車2人到場救護。

所幸張的刀子立即被保大人員取下，但他的脖子有劃傷流血痕跡，坐臥在市長室外沙發區一語不發，經救護人員先行包紮，生命狀況穩定，送醫院診治。

