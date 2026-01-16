快訊

影／北市公車司機遭失控女持刀挾持「一人制伏」 他PO影片讚：超偉大

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

一名年約30歲的吳姓女子今天早上搭乘682路線公車時情緒失控，在北投製片廠上車後，竟手持美工刀衝向司機，要求「我錢包掉了，載我去派出所」，並在車內大聲吼叫，引發乘客恐慌。車上民眾見狀立即報警求助，警方到場順利將她上銬壓制，並強制送醫，警詢後依涉嫌恐嚇罪移送士林地檢署偵辦。

當時搭車目擊全程的一名乘客事後在社群平台發文形容根本「公車驚魂記」，她說早上搭682八里往社子方向的公車，一個女生在北投製片廠上車，一上車就拿美工刀要挾持司機、大吼大叫，非常可怕。

她說，司機第一時間叫大家先往後、報警、錄影存證，後來更獨自一人把女子架住了，約5分鐘後警察跟救護車來了，把那女生帶走，後來司機要到北投警分局做筆錄，把公車停在北投國小請大家下車，還跟大家說「不好意思耽誤大家時間了」，她不解稱「怎麼會耽誤呢？司機在最前線把那個女生架住不讓他往後跑傷害我們」，直言「司機很偉大」。

根據警方秘錄器畫面，女子在現場仍持續大喊「給我走開」，員警基於防止她自傷或傷害他人，依法上銬管束。

北投警方指出，上午8時7分接獲通報，指中央北路二段367號前682路線公車上有人持刀，長安派出所警員趕抵後，發現女子已被客運駕駛與消防人員控制，但仍激烈反抗，遂將其上銬帶下車並強制送醫，全案警詢後依刑法恐嚇等罪嫌移送士林地檢署偵辦。

據了解，吳女自復興崗上車後不久便走向司機，先表示「錢包掉了，請幫我找」，接著又要求「載我去派出所」，司機試圖安撫，但她情緒持續失控。

當時搭車目擊全程的一名乘客事後在社群平台發文形容根本「公車驚魂記」。圖／擷取自社群threads nyuutischwang_
當時搭車目擊全程的一名乘客事後在社群平台發文形容根本「公車驚魂記」。圖／擷取自社群threads nyuutischwang_

北投 公車 恐嚇

