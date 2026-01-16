影／假參拜真行竊 北投男偷走土地公「大金牌」畫面曝光
台北市北投區集福宮日前發生離譜竊案，44歲黃姓男子假裝參拜，先點香拜拜，卻趁四下無人之際，伸手取走掛在福德正神神像脖子上的大金牌，竊盜過程全遭廟內監視器錄下。北投警方獲報成立專案小組，2天內拘提黃男到案，但金牌已被變賣，未能尋回，警詢後依竊盜罪嫌移送士林地檢署偵辦。
警方調查，集福宮人員12日發現原本掛在神像上的金牌不翼而飛，立即報案，警方調閱廟內及周邊監視器畫面，清楚拍下黃男犯案過程。
黃男當天身穿帽T進入宮廟，先環顧確認無人後點香參拜，慢慢靠近神明桌，見土地公身上掛著金牌，便伸手取下；過程中還一度因緊張未捏緊，金牌險些滑落，但仍迅速得手後離開現場。
專案小組比對影像與街口監視器軌跡，鎖定在北投區活動的黃男涉有重嫌，14日拘提到案，黃男警詢時坦承犯行，稱因近期黃金價格飆漲才動歪念，且金牌已賣掉；警方另查出他的車輛也已遭典當。
