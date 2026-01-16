影／假參拜真行竊 北投男偷走土地公「大金牌」畫面曝光

快訊

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

台北市北投區集福宮日前發生離譜竊案，44歲黃姓男子假裝參拜，先點香拜拜，卻趁四下無人之際，伸手取走掛在福德正神神像脖子上的大金牌竊盜過程全遭廟內監視器錄下。北投警方獲報成立專案小組，2天內拘提黃男到案，但金牌已被變賣，未能尋回，警詢後依竊盜罪嫌移送士林地檢署偵辦。

警方調查，集福宮人員12日發現原本掛在神像上的金牌不翼而飛，立即報案，警方調閱廟內及周邊監視器畫面，清楚拍下黃男犯案過程。

黃男當天身穿帽T進入宮廟，先環顧確認無人後點香參拜，慢慢靠近神明桌，見土地公身上掛著金牌，便伸手取下；過程中還一度因緊張未捏緊，金牌險些滑落，但仍迅速得手後離開現場。

專案小組比對影像與街口監視器軌跡，鎖定在北投區活動的黃男涉有重嫌，14日拘提到案，黃男警詢時坦承犯行，稱因近期黃金價格飆漲才動歪念，且金牌已賣掉；警方另查出他的車輛也已遭典當。

黃姓男子日前闖入北投區集福宮偷走福德正神神像脖子上的大金牌。記者翁至成／翻攝
黃姓男子日前闖入北投區集福宮偷走福德正神神像脖子上的大金牌。記者翁至成／翻攝

