快訊

男質疑醫療疏失找黃偉哲陳情 突在市長室外持刀劃傷脖濺血送醫

確定了！i-dle 3月7日登台北大巨蛋 10種票價、開賣日一口氣全公布

時間軸圖表／歷時9個月6輪談判 台美關稅32%→15%如何轉折變化？

聽新聞
0:00 / 0:00

林口山道撞壁又撞車瞬間起火 肇事男測出是酒駕

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市林口山區北77-1線道路日前發生轎車迎面衝撞下坡貨車的事故，50歲肇事駕駛酒測值每公升0.7毫克因酒駕被移送法辦，昨天深夜有人將行車記錄器貼上網，畫面中清楚可見轎車撞擊後，車頭隨即起火燃燒，十分驚險。

這起車禍發生在12日下午4時52分左右，北77-1線是1條蜿蜒山區小路，從行車記錄器畫面可看出，蕭姓男子駕駛轎車上山，速度頗快，通過1處彎道之後失控擦撞右側山壁，回彈衝往逆向車道。

這時由53歲許姓司機駕駛的廢油料回收貨車下山路過，迎面被蕭男駕駛的轎車撞上，瞬間噴濺出一道水柱，轎車失去動力順著山坡向下滑去撞山壁，引擎蓋起火燃燒，幸好火勢很快自行熄滅。

警方獲報趕抵時火勢已熄滅，現場無人受傷、受困，蕭男酒測值0.7毫克因酒駕被帶回派出所，警詢後依公共危險罪嫌移送新北地檢署偵辦。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

新北市林口山區北77-1線道路日前有1輛轎車過彎失控擦撞山壁，回彈衝往逆向車道，迎面衝撞下山的廢油料回收貨車。轎車車頭瞬間起火燃燒，肇事駕駛是酒駕。圖／翻攝threads
新北市林口山區北77-1線道路日前有1輛轎車過彎失控擦撞山壁，回彈衝往逆向車道，迎面衝撞下山的廢油料回收貨車。轎車車頭瞬間起火燃燒，肇事駕駛是酒駕。圖／翻攝threads
新北市林口山區北77-1線道路日前有1輛轎車過彎失控擦撞山壁，回彈衝往逆向車道，迎面衝撞下山的廢油料回收貨車。轎車車頭瞬間起火燃燒，肇事駕駛是酒駕。記者林昭彰／翻攝
新北市林口山區北77-1線道路日前有1輛轎車過彎失控擦撞山壁，回彈衝往逆向車道，迎面衝撞下山的廢油料回收貨車。轎車車頭瞬間起火燃燒，肇事駕駛是酒駕。記者林昭彰／翻攝
新北市林口山區北77-1線道路日前有1輛轎車過彎失控擦撞山壁，回彈衝往逆向車道，迎面衝撞下山的廢油料回收貨車。轎車車頭瞬間起火燃燒，肇事駕駛是酒駕。記者林昭彰／翻攝
新北市林口山區北77-1線道路日前有1輛轎車過彎失控擦撞山壁，回彈衝往逆向車道，迎面衝撞下山的廢油料回收貨車。轎車車頭瞬間起火燃燒，肇事駕駛是酒駕。記者林昭彰／翻攝

酒駕

延伸閱讀

桃捷拓展多元營收 推出限量「聯名一日票紀念套組」小燈箱吸睛

離奇！屏東轎車衝撞店家掉後方魚塭 駕駛自行脫困離去

行駛國道林口路段車輛突故障 駕駛下車查看遭後車撞飛OHCA

影／高雄男酒駕巷弄逆向拒檢 警車鳴笛追1公里破窗逮人引路人側目

相關新聞

他質疑醫療疏失找黃偉哲陳情 突在市長室外持刀劃傷脖送醫

52歲張姓男子今上午10時14分許，疑因毒品案在台南監獄服刑，因戒護就醫認有醫療疏失，且向相關單位陳情未果，前往台南市政...

台塑高雄林園廠傳工安意外！3員工密閉桶槽油漆 昏迷送醫搶救

台塑林園廠今天中午12時許傳出工安意外，據了解，有3名員工當時在塑膠桶槽的密閉空間內油漆，疑吸入揮發性過量有毒氣體導致昏...

影／國1汐止5車連環追撞 23歲男「鬼切」代價慘重

國道1號北向汐止路段昨晚發生5車連環事故，初步調查疑因23歲年輕駕駛從排隊車陣中突然向左變換車道釀成連鎖追撞，若事後調查...

影／22歲華裔加籍貴婦來台當車手！桃警「以衣追人」小港機場攔截

桃園警分局武陵派出所追查詐騙集團，發現有名衣著貴氣女子自上個月起，出沒在各家銀行的ATM，研判她應是詐團負責提款的車手，...

不甘被分手男子綑綁性侵恐嚇外籍女大學生 嘉檢起訴法院延押

31歲張姓男子去年10月起不滿外籍女大學生女友提出分手，竟涉嫌闖入對方租屋處，綑綁並強制性交，事後還以散布隱私、假借討債...

AI假訊息太可怕 台積電張淑芬現身台南偏鄉左鎮國小宣導防詐

台積電慈善基金會董事長張淑芬今天前往台南山區偏鄉的左鎮國小，現身說法來宣傳防詐騙，直言詐騙手法不斷翻新，往往超出一般人的...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。