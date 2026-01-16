林口山道撞壁又撞車瞬間起火 肇事男測出是酒駕

新北市林口山區北77-1線道路日前發生轎車迎面衝撞下坡貨車的事故，50歲肇事駕駛酒測值每公升0.7毫克因酒駕被移送法辦，昨天深夜有人將行車記錄器貼上網，畫面中清楚可見轎車撞擊後，車頭隨即起火燃燒，十分驚險。

這起車禍發生在12日下午4時52分左右，北77-1線是1條蜿蜒山區小路，從行車記錄器畫面可看出，蕭姓男子駕駛轎車上山，速度頗快，通過1處彎道之後失控擦撞右側山壁，回彈衝往逆向車道。

這時由53歲許姓司機駕駛的廢油料回收貨車下山路過，迎面被蕭男駕駛的轎車撞上，瞬間噴濺出一道水柱，轎車失去動力順著山坡向下滑去撞山壁，引擎蓋起火燃燒，幸好火勢很快自行熄滅。

警方獲報趕抵時火勢已熄滅，現場無人受傷、受困，蕭男酒測值0.7毫克因酒駕被帶回派出所，警詢後依公共危險罪嫌移送新北地檢署偵辦。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康