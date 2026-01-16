影／國1汐止5車連環追撞 23歲男「鬼切」代價慘重
國道1號北向汐止路段昨晚發生5車連環事故，初步調查疑因23歲年輕駕駛從排隊車陣中突然向左變換車道釀成連鎖追撞，若事後調查確屬主要肇責，不願排隊想搶快的代價，恐怕要賠不少錢且有被告過失傷害的可能。
國道警方昨晚6時許接獲事故報案，北向13.7公里汐止路段發生5輛小客車連環追撞，其中1輛翻車、駕駛輕傷，立刻調派巡邏車前往處理，同時通報新北市119派遣救護車。
初步調查，車禍起因於23歲陳姓男子駕駛的小客車，疑似自排隊車陣中突然向左切出，因變換車道不當碰撞到77歲王姓老婦駕駛的小客車，導致老婦的車失控翻覆，又再碰撞1輛37歲吳姓男子駕駛的小客車。
而陳男撞到老婦的車，慌亂之中又將車緊急向右拉回原車道，繼續再碰撞排隊中的2輛小客車，總共釀成5輛車連環事故。幸好所有人均有繫妥安全帶，僅翻車的王姓老婦輕微擦挫傷自行就醫，5名駕駛酒測值皆為0，詳細肇事原因有待警方進一步釐清。
警方呼籲用路人遵守標誌、標線、號誌規定行車，切勿任意變換車道、跨越雙白實線、跨越槽化線及違規行駛路肩等容易引發事故的違規行為，除了危及本身安全也會造成其他用路人危害，不論駕駛或是前後座乘客均應繫妥安全帶。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言