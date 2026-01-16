影／國1汐止5車連環追撞 23歲男「鬼切」代價慘重

快訊

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

國道1號北向汐止路段昨晚發生5車連環事故，初步調查疑因23歲年輕駕駛從排隊車陣中突然向左變換車道釀成連鎖追撞，若事後調查確屬主要肇責，不願排隊想搶快的代價，恐怕要賠不少錢且有被告過失傷害的可能。

國道警方昨晚6時許接獲事故報案，北向13.7公里汐止路段發生5輛小客車連環追撞，其中1輛翻車、駕駛輕傷，立刻調派巡邏車前往處理，同時通報新北市119派遣救護車。

初步調查，車禍起因於23歲陳姓男子駕駛的小客車，疑似自排隊車陣中突然向左切出，因變換車道不當碰撞到77歲王姓老婦駕駛的小客車，導致老婦的車失控翻覆，又再碰撞1輛37歲吳姓男子駕駛的小客車。

而陳男撞到老婦的車，慌亂之中又將車緊急向右拉回原車道，繼續再碰撞排隊中的2輛小客車，總共釀成5輛車連環事故。幸好所有人均有繫妥安全帶，僅翻車的王姓老婦輕微擦挫傷自行就醫，5名駕駛酒測值皆為0，詳細肇事原因有待警方進一步釐清。

警方呼籲用路人遵守標誌、標線、號誌規定行車，切勿任意變換車道、跨越雙白實線、跨越槽化線及違規行駛路肩等容易引發事故的違規行為，除了危及本身安全也會造成其他用路人危害，不論駕駛或是前後座乘客均應繫妥安全帶。

國道1號汐止路段昨晚發生5車連環事故，初步調查疑因23歲年輕駕駛從排隊車陣中突然向左變換車道釀成連鎖追撞，其中1輛翻覆造成77歲女駕駛輕傷。記者林昭彰／翻攝
